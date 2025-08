Ideale Verlinde-opvolger VI niet te bereiken voor persoonlijk gesprek; Derksen baalt flink

Johan Derksen en Wilfred Genee vinden Matthijs van Nieuwkerk de ideale opvolger van Albert Verlinde bij Vandaag Inside. Het probleem echter: met Van Nieuwkerk kan niet persoonlijk gesproken worden.

Verlinde is onlangs overgestapt naar RTL om daar onderdeel te worden van RTL Tonight. Zijn vaste plek op de woensdagavond van Vandaag Inside is daardoor voer voor discussie geworden. Wie moet de Bosschenaar opvolgen?

Artikel gaat verder onder video

"Wilfred stuurde mij een mail: wat vind je van Matthijs van Nieuwkerk?", deelt Derksen in een fragment van Shownieuws. "Toen heb ik hem teruggemaild: 'Dat vind ik een uitstekend idee'. Maar Matthijs die blijft maar in die rol van Hollywood-ster: daar is niet mee te communiceren, daar kun je niet even mee bellen of mailen."

Contact leggen met Van Nieuwkerk moet via zijn managment (Julia Wolff Management). "Alles gaat via een manager, ik denk: waar heeft die man een manager voor nodig?", vraagt Derksen zich af. "Hij is niet meer in de positie dat hij de banen voor het uitkiezen heeft. Jan Slagter en ik zijn nog zo'n beetje de enigen die hem verdedigen en hem nieuwe kansen bieden." Die positieve behandeling levert echter amper vruchten af. "Om dan vervolgens afgewimpeld te worden door een manager, die alleen open deuren intrapt, vind ik dat een beetje arrogant."

In de Shownieuws-studio is de verwachting dat Van Nieuwkerk niet te zien zal zijn bij Vandaag Inside, maar Evert Santegoeds hoopt er wel enorm op. "Ik zou dat echt sensatie vinden. Zijn (Van Nieuwkerk, red.) politieke voorkeuren kun je wel een beetje inschatten, die staan haaks op die van de mannen van Vandaag Inside. Dat is heel erg spannend." Ook ziet Santegoeds genoeg overlap met de andere sterren van het programma, zoals kennis van muziek (Derksen) en sport (Genee)."