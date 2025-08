Johan Derksen onthult opvallend mailcontact met Hélène Hendriks: 'Andere mensen zouden me cancelen'

Hélène Hendriks zal vanaf maandag weer De Oranjezomer presenteren. De Bredase is weer voldoende hersteld van haar rugoperatie, al zal ze het programma wel staand tot een goed eind gaan brengen. Johan Derksen is heel blij dat Hendriks weer te zien is op tv.

De 44-jarige Hendriks maakte begin mei, live in Vandaag Inside, bekend dat zij onder het mes zou gaan voor een beklemde zenuw en daardoor in ieder geval de start van De Oranjezomer aan zich voorbij moet laten gaan. De eerste weken werd haar plek ingenomen door Johnny de Mol. Het herstel van de operatie duurde echter langer, waardoor Thomas van Groningen de voorbije weken de honneurs waarnam.

Vanaf maandag neemt Hendriks dus weer 'haar' plekje in bij de Oranjezomer. Lang zal ze echter niet als presentatrice te zien zijn: de laatste aflevering van dit seizoen zal op 15 augustus worden uitgezonden. Desalniettemin is Derksen heel blij haar weer te zien, blijkt uit beelden van Shownieuws, die wordt omschreven als 'een van haar grootste fans'. "Dat vind ik persoonlijk heel leuk", begint De Snor als hij naar de rentree van Hendriks gevraagd wordt. "Wilfred, René en ik zijn het niet over veel dingen eens, maar we vinden alle drie Hélène een topwijf."

Over de eerste vervanger van Hendriks, De Mol, was Derksen niet zo te spreken. Van Groningen kreeg daarentegen wel lovende kritieken. "Thomas heeft het fantastisch gedaan. Die moet SBS meteen vastleggen."

Toch staat er volgens de Vandaag Inside-ster niemand boven Hendriks. "Ze is niet kinderachtig, je kunt van alles tegen haar zeggen. Laatst las ik ergens op internet dat ze liefdesverdriet had. Ik mailde haar: 'Je wil me toch niet zeggen dat Frans (Vinju, red.) weg is. Ik heb de koffer altijd ingepakt staan. Ik kan er binnen een paar uur zijn.' Toen zei ze: 'Maak je geen zorgen, Frans is niet weg. Maar je bent welkom hoor, doen we het met zijn drieën.' Bij een ander persoon word je gecanceld en sta je op de voorpagina van het AD of De Telegraaf."