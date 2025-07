Derksen walgt van oud-tafelgast en gooit VI-deur definitief dicht

Twee dagen voordat Özcan Akyol zijn opwachting maakt in de eerste uitzending van Zomergasten, haalt Johan Derksen genadeloos uit naar de schrijver. In zijn column voor De Telegraaf noemt Derksen zijn voormalig Vandaag Inside-tafelgenoot een ‘geboren demagoog’ die zichzelf ‘schromelijk overschat’.

“De voormalige troetel-Turk Özcan Akyol, artiestennaam Eus, uit Deventer heb ik als gast bij Vandaag Inside leren kennen als een kameleon die opduikt in allerlei talkshows en daar moeiteloos de kleur van het programma aanneemt”, schrijft Derksen.

“Hij is een geboren demagoog die overal voor eigen parochie preekt. Hij is heel blij met zichzelf en vindt verder niemand goed”, stelt de oud-voetballer. “Een saillant geval van zelfoverschatting. Hij zorgt er wel voor dat iedere opdrachtgever tevreden is over hem, hij is een ZZP’er met dollartekens in de ogen.”

Derksen verloor het vertrouwen in ‘Eus’ toen de auteur melding maakte van een filmpje van grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk dat hij ingezien zou hebben. Op basis daarvan brak hij met Matthijs, met wie hij daarvoor bevriend was.

“Als tragisch dieptepunt van zijn achterbakse gedrag bleek er helemaal geen filmpje met schokkende beelden te bestaan”, aldus Derksen “De troetel-Turk bezorgde zichzelf een metamorfose als Judas. Bij Vandaag Inside werd Eus niet weggestuurd, maar we waren zo teleurgesteld in hem, dat een verdere samenwerking zinloos was en dat begreep hij zelf gelukkig ook.”