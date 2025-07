Johan Derksen: 'Als hij de vervanger wordt van Gijp, haal je de ellende in huis'

Johan Derksen heeft zich opnieuw uitgelaten over de opvolging van Albert Verlinde bij Vandaag Inside. Hij staat nog steeds achter Wierd Duk als optie, maar ziet ook Matthijs van Nieuwkerk erg zitten. De kandidatuur van Gordon lijkt kansloos.

Er komt een stoel vrij bij Vandaag Inside, want Verlinde wordt een vaste duider bij RTL Tonight. Hij was sinds het begin van dit jaar de vervanger van René van der Gijp, die op woensdag vrijaf heeft. Het nieuwe seizoen begint op maandag 18 augustus en er is nog geen vervanger aangewezen.

“Wilfred en ik willen toch graag Matthijs erbij”, zegt Derksen tegen Shownieuws. Het is niet bekend of Van Nieuwkerk daarvoor openstaat. “Maar ik vind voor het programma Wierd Duk belangrijker dan Matthijs van Nieuwkerk. Ik vind dat Wierd Duk uitermate geschikt is, zeker met de toekomst die eraan komt.”

“Het stoort me wel eens dat mensen roepen: ‘Als René (van der Gijp, red.) er niet is, dan moet er een gangmaker zitten, een clown. Ik vind ons programma ook clownesk genoeg. En ik streef eigenlijk een beetje naar inhoud.”

Derksen over Gordon

Maandag zei Gordon bij De Oranjezomer desgevraagd dat hij er wel zou willen zitten op de woensdagen, als Van der Gijp zijn vrije dag heeft. “Ik vind Gordon niet eens een onaardige jongen. Maar er is niemand in ons team die ook maar ooit overwogen heeft om Gordon te benaderen. Je haalt de ellende naar huis natuurlijk, want hij is zo stemmingsgevoelig.”

Derksen hoorde ook de naam van Gerard Joling voorbijkomen. “Gerard past heel goed bij ons. We kunnen erg met hem lachen. Maar de mensen vergeten dan dat hij onder contract staat bij RTL. Victor Vlam? Die zit er af en toe wel hoor. Ik vind Victor heel goed, maar hij is natuurlijk ook een beetje groen in deze wereld.”

Zou de plek van Verlinde ingenomen kunnen worden door een vrouw? “Die mevrouw Gül (Lale Gül red.) vind ik heel goed. Die durft kritisch te zijn. En ik vind Renske Leijten heel goed. Die is weliswaar van een linkse partij, maar heel realistisch.”