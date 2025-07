Derksen en VI hard aangepakt voor ‘futloos non-onderwerp’

Albert Verlinde stopt als vaste vervanger van René van der Gijp bij Vandaag Inside, dus heeft iedereen een mening paraat over wie op de woensdag op het stoeltje van de analist moet gaan zitten. “Een futloos non-onderwerp”, noemt De Volkskrant-verslaggever Lotte Krakers de discussie. De televisierecensent geeft Johan Derksen dringend advies: ‘Voer redactievergaderingen achter de schermen’.

Verlinde maakte ruim een week geleden bekend te stoppen bij Vandaag Inside. De entertainmentkenner zat sinds begin dit kalenderjaar iedere woensdag in de talkshow als vervanger van Van der Gijp, die een vrije dag per week had onderhandeld. Verlinde heeft een exclusief contract getekend bij RTL, waar hij een vast gezicht wordt in de talkshow RTL Tonight.

Wie Verlinde op moet volgen als vervanger van Van der Gijp, maakt veel tongen los in verschillende talkshows. Nadat Derksen de naam van Matthijs van Nieuwkerk had laten vallen in zijn podcast Groeten uit Grolloo, besteedden De Oranjezomer, Nieuws van de Dag en RTL Boulevard allen tijd aan het onderwerp. “Een futloos non-onderwerp”, schrijft Krakers.

Dat Derksen in zijn podcast openlijk over de opvolging van Verlinde praat, kan de journalist niet goed bij. “Geen idee wanneer deze trend zich heeft ingezet, maar ik vind het uiterst oninteressant, dat constante gespeculeer over welk rechts poppetje op welk rechts talkshowstoeltje zit”, stelt ze daarover. “Dat ‘wie mag er op mijn feestje komen?’ van Derksen, waarna er steevast dezelfde namen vallen: Gordon, Wierd Duk, Lale Gül, Victor Vlam en nu dus ook Van Nieuwkerk.” Krakers heeft dan ook dringend advies voor Derksen. “Voer die redactievergaderingen achter de schermen. Als de NPO wordt verweten te veel in zichzelf gekeerd te zijn, dan kan Vandaag Inside er zelf ook wat van, door dit non-onderwerp steeds op te brengen.”

