Vandaag Inside wéér op zoek naar vervanger Van der Gijp

De redactie van Vandaag Inside moet weer op zoek naar iemand die op woensdagavond de plek van René van der Gijp kan innemen. Albert Verlinde zat sinds begin dit jaar standaard aan tafel op de vrije avond van de oud-voetballer, maar hij wordt nu een vast gezicht in de nieuwe talkshow RTL Tonight, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Dat is een exclusieve deal, waardoor Verlinde niet meer bij Vandaag Inside zal zitten.

Het contract van Johan Derksen, Wilfred Genee en Van der Gijp bij Talpa liep oorspronkelijk deze zomer af. Begin december kwamen Derksen en Van der Gijp tot een akkoord met de zender over een tweejarige verbintenis. Daarbij ging de grote wens van de goedlachse analist in vervulling: iedere woensdag is hij vrij en dus niet te zien in Vandaag Inside. In januari werd Verlinde benoemd tot zijn vaste vervanger.



Wanneer Vandaag Inside later dit jaar terugkeert op tv, zal Verlinde echter niet meer aanschuiven in de talkshow. De presentator zal een vaste duider worden in de nieuwe talkshow RTL Tonight. Daarin zal hij twee keer per week én regelmatig op zondagen duiding geven bij het laatste entertainmentnieuws. Dit is een exclusieve deal, waardoor Verlinde niet meer mag aanschuiven bij Genee en Derksen. De redactie van Vandaag Inside zal dus weer op zoek moeten naar een vaste vervanger van Van der Gijp op de woensdagavond. Het is nog niet duidelijk wie dit gaat worden.

Genee was blij voor Verlinde toen de presentator van VI hoorde dat de entertainmentkenner deze kans kreeg. “Hij – en trouwens ook de eindredacteur – had begrip. ‘Je moet de dingen doen die je leuk vindt in dit leven’, zei Wilfred. En dat is het: ik heb gewoon veel zin in dit avontuur”, besluit Verlinde. Waar hij bij Vandaag Inside per aflevering werd betaald, krijgt de theaterproducent bij RTL wel een contract.

