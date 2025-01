Vervanger Van der Gijp bij Vandaag Inside bekend, Derksen reageert

Albert Verlinde zal René van der Gijp in de toekomst op woensdagen vervangen bij Vandaag Inside, zo maakt de presentator bekend aan De Telegraaf. Van der Gijp neemt vanaf de hervatting van de dagelijkse talkshow een dag minder plaats aan tafel. Volgens Johan Derksen is de komst van Verlinde een goede zaak.

Begin december kwam naar buiten dat zowel Derksen als Van der Gijp akkoord waren over een verlenging van hun contract. Voor Van der Gijp was het van belang dat hij een dag in de week vrij is. De keuze is daarin op woensdag gevallen. Wanneer de talkshow volgende week weer begint, zal de voormalig voetballer in de derde uitzending afwezig zijn. In het vervolg heeft hij iedere woensdag vrij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wilders wil Van der Gijp vervangen bij Vandaag Inside, tafel De Oranjewinter reageert

De afgelopen weken is er volop gespeculeerd over de vervanger van Van der Gijp. Inmiddels is duidelijk dat de keuze is gevallen op Verlinde, die in het verleden regelmatig als gast aanschoof in het programma. Daarbij heeft de theatermaker het nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij het naar zijn zin heeft in de talkshow, waardoor hij een logische vervanger is voor Van der Gijp. Daarbij was Verlinde niet de eerste keuze, aangezien Wilfred Genee en Van der Gijp in eerste instantie probeerden Hans Kraay junior in het programma terug te krijgen.

LEES OOK: Johan Derksen vertelt heel eerlijk wat hij van afwijzing Hans Kraay vindt

Derksen reageert positief

Derksen geeft in de krant aan erg blij te zijn met Verlinde als vast gezicht op woensdag. “Albert past bij ons. Het is een hele vriendelijke, valse nicht. Ik vermaak me altijd kostelijk met hem”, stelt De Snor. Desondanks zullen hij en Genee wel moeten wennen aan het feit dat Van der Gijp niet aan tafel zal zitten. “We hebben onze hele loopbaan met z’n drieën gezeten. René heeft voordat we überhaupt met een dagelijkse show begonnen al gezegd dat hij vijf dagen per week te veel vindt. Ik verbaas me er dan ook niet over dat hij dit nu met John de Mol onderhandeld heeft.”

Is Albert Verlinde een goede vervanger van René van der Gijp op woensdagen? Laden... 65.7% Ja, goede keuze 19.7% Nee, liever iemand anders 14.6% Maakt mij niet uit 239 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee heel stellig over mogelijke tafelgast: ‘Dat gaat niet gebeuren!’

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee vertelt welke bekende Nederlander nooit zal aanschuiven bij de talkshow.