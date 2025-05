Schalke 04 heeft het helemaal gehad: Youri Mulder heeft slecht nieuws voor landgenoten

Schalke 04 heeft met onmiddellijke ingang een punt gezet achter de samenwerking met Kees van Wonderen. De voormalig trainer van onder meer Go Ahead Eagles en sc Heerenveen stond onder grote druk bij de club uit de 2. Bundesliga, maar na de 0-2 nederlaag tegen Paderborn van vrijdagavond hebben het bestuur en de sportieve leiding, waar Youri Mulder deel van uitmaakt, besloten per direct uit elkaar te gaan. Naast Van Wonderen vertrekt ook assistent Robert Molenaar bij Schalke 04.

Schalke 04 verkeert in sportieve crisis. De club uit Gelsenkirchen vindt zich na 32 wedstrijden terug op de teleurstellende dertiende plaats in de 2. Bundesliga. De voorsprong op plek zestien bedraagt slechts zes punten. Schalke 04 wist bovendien al vier wedstrijden op rij niet te winnen. Na de 0-2 nederlaag tegen Paderborn van vrijdagavond is het dus gedaan voor Van Wonderen en Molenaar. “Vooral het gedrag en de ontwikkeling van de afgelopen twee weken baren zorgen. We zijn nog maar zes punten verwijderd van de degradatiezone en de trend is negatief. Daarom hebben we nu besloten te reageren”, zo klinkt het namens Mulder, directeur voetbalzaken, op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Mulder, die regelmatig als analist zijn opwachting maakt bij Ziggo Sport, heeft de leiding ‘een verantwoordelijkheid richting de club’. “Wij bedanken Kees en Robert voor hun werk en wensen hen het allerbeste voor de toekomst”, aldus Mulder. Van Wonderen stond sinds 6 oktober 2024 onder contract bij Schalke 04, na zijn dienstverband bij Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. De Friezen besloten gedurende het afgelopen seizoen niet verder te gaan met Van Wonderen, die nu dus opnieuw op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Hij wordt bij Schalke 04 - in ieder geval tijdelijk - vervangen door Jakob Fimpel. “Wij zijn Jakob zeer dankbaar dat hij deze voor de club zo belangrijke taak op zich heeft genomen”, zo klinkt het.

Aan Fimpel de taak om Schalke 04 in de slotfase van het seizoen nog wat punten te bezorgen. De gevallen grootmacht speelt nog twee wedstrijden in de competitie. Het was overigens al bekend dat Van Wonderen na dit seizoen sowieso zou gaan vertrekken bij Schalke 04. De Nederlander had aan akkefietje met de beleidsbepalers, waarop werd besloten om de samenwerking na nog geen jaar te beëindigen. Die is nu dus nog een paar weken eerder ten einde gekomen.

#S04-Update: Jakob Fimpel übernimmt die Mannschaft bis zum Saisonende ℹ️



Chef-Trainer Kees van Wonderen und Co-Trainer Robert Molenaar sind mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Mehr Infos hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) May 3, 2025

