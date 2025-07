Derksen glashelder over nieuwe VI-vervanger Van der Gijp: 'Er is maar één geschikte opvolger en dat is...'

Wierd Duk moet Albert Verlinde opvolgen bij Vandaag Inside, dat stelt Johan Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. Het boegbeeld van Vandaag Inside is van mening dat er voor de inhoud gekozen moet worden, mede door de oorlogen in Oekraïne en Gaza, en de aanstaande verkiezingen in Nederland.

Sinds januari 2025 ontbreekt René van der Gijp op woensdagavonden bij de talkshow van SBS6. De oud-voetballer heeft in zijn nieuwe contract bedongen dat hij op die dag vrij is. Albert Verlinde verving Van der Gijp de afgelopen tijd, maar daar komt verandering in. De musicalproducent wordt vaste duider van de nieuwe talkshow RTL Tonight. Daarom moet Vandaag Inside opzoek naar een opvolger.

Artikel gaat verder onder video

“In komkommertijd is dat een hot item zag in de media, maar we zijn helemaal niet blij dat Albert Verlinde weggaat", aldus Derksen, die zich vervolgens uitspreekt over de opvolging. "Ik denk dat er maar een geschikte opvolger is, en dat is Wierd Duk. We hebben te maken met een oorlog in Oekraïne, een oorlog in Gaza, er kan nog meer bijkomen en we hebben te maken met komende verkiezingen. Wierd is specialist in die onderwerpen. Ik denk dat je dan echt voor inhoud moet kiezen."

Derksen heeft meegekregen dat Gerard Joling ook genoemd is als opvolger van Verlinde, maar dat vind Derksen 'weer net te ver gaan'. "Een talkshow mag best de actualiteit behandelen en ons programma is al clownesk genoeg. Om er dan nog een clown neer te zetten, dat vind ik wat overdreven. Ik vind Victor Vlam ook goed, maar daarin ben ik het met Wilfred eens: hij is meer geschikt om aan de bar te zitten."

"Persoonlijk vind ik Lale Gül heel goed. Dat is een jonge meid, die is strijdbaar, die is moedig. Zij durft de strijd aan te gaan met haar eigen achterban: de moslims. En ik vind dat dat meisje het inhoudelijk heel goed doet", vervolgt Derksen, die vervolgens de vraag krijgt of een vrouw niet de voorkeur geniet. "Nee, dat zal ik nooit zeggen. Ik wil graag de beste mensen aan tafel. Als dat vier vrouwen zijn, mijn zegen hebben ze”, is de analist eerlijk.

Henk Kuipers vindt Theo Janssen wel geschikt

Henk Kuipers gooit vervolgens de naam van Theo Janssen vervolgens op tafel. “Ik vind hem sowieso altijd wel leuk op televisie. Hij spreekt mensen ook wel aan. Anders krijg je denk ik ook zo’n zware bezetting ten aanzien van politiek. We horen Theo natuurlijk nooit over inhoudelijke dingen, alleen over voetbal. Ik denk dat Theo helemaal niet zo’n slechte keuze zou zijn”, aldus Kuipers, die denkt dat Janssen ‘meer dan René’ wat te zeggen heeft over andere dingen dan voetbal.

“René is wel een bindende factor. René heeft de lach aan zijn kont hangen. Hij kan met één opmerking de sfeer totaal omdraaien. Als René er niet is, dan mis je iets. Albert heeft dat op een totaal andere wijze goed ingevuld, maar ik denk niet dat er ook maar één iemand uit ons team is die voor Theo Janssen zou kiezen. Dan wordt het weer teveel een voetbalprogramma", geeft Derksen zijn eerlijke mening daarover.

Derksen en Genee hakken knoop door

Wie uiteindelijk de beslissing neemt? “Wilfred en ik doen dat eigenlijk”, aldus Derksen. “Wij hebben een contract afgesloten met John de Mol dat wij inhoudelijk helemaal afhankelijk zijn. Wij hebben het voor het zeggen. Het gaat over de woensdagavond, dus René is er niet anders zou hij ook mee beslissen. Maar ik denk dat Wilfred en ik het beslissende woord hebben en wij zitten zo goed als op dezelfde lijn.”

Vervolgens wordt er gesteld 'dat het dus Wierd Duk wordt', waarna ook de naam van Vlam weer valt. Derksen ziet dat echter niet zitten. "Wierd heeft als topjournalist van De Telegraaf veel meer status. Als Wierd het zegt, dan heeft het meer status als dat Victor Vlam iets zegt. Ik vind Victor Vlam hartstikke goed, maar hij is toch meer een mediacriticus", besluit hij.

