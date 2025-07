Grote 'kijkcijferhit' gespot voor Derksen, Genee en Van der Gijp

Een realityserie over de hoofdpersonen van Vandaag Inside zou een groot succes worden, dat denkt Lale Gül. De schrijfster, die groot fan is van realityseries, heeft voorgesteld om een reallifeprogramma te laten maken over Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp.

Een blik achter de schermen bij de vaste gezichten van Vandaag Inside zou volgens Gül een ‘kijkcijferhit’ zijn. “Ik vind het echt leuk, en ik heb ook voorgesteld dat de Vandaag Inside-mannen een realitysoap krijgen, dat zou echt een kijkcijferhit zijn. Dan krijg je ook een kijkje in de kleedkamer...”, begint ze.

De Oranjezomer-presentator Thomas van Groningen is niet direct enthousiast. “Maar zij spreken elkaar niet buiten de uitzending?” Gül weerhoudt dat niet: “Dat is toch juist leuk om te zien?” Van Groningen countert: “Wat zie je dan?” De tafelgast lacht: “Niks. Nee, dat ze heel nors tegen elkaar doen.”

Realityseries zijn afgelopen tijd steeds populairder. “Ik heb Dit Ben Ik: Gordon gezien, ik heb Only Joling gezien, ik zag dat Roxy Dekker er eentje krijgt, Yolanthe heb ik gezien, ik heb alles gezien volgens mij”, zegt Gül, die weet waarom het goed in de smaak valt. “Een inkijkje in hun privéleven, hoe ze tegen zaken aankijken. Ik vind het gewoon leuk om mensen te volgen eigenlijk.”

