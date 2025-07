'Hierdoor twijfelt Matthijs van Nieuwkerk aan rol René van der Gijp bij Vandaag Inside'

Het is nog altijd de vraag wie in het nieuwe seizoen van Vandaag Inside aanschuift op de woensdagavond. Albert Verlinde was de vaste vervanger van René van der Gijp, maar maakt de overstap naar RTL. De naam van Matthijs van Nieuwkerk wordt al genoemd, maar hij zou in dubio zijn.

Van Nieuwkerk komt niet meer op tv na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Johan Derksen en Wilfred Genee zouden hem graag verleiden om via Vandaag Inside zijn terugkeer te maken. Evert Santegoeds, de hoofdredacteur van Privé, denkt dat het een goede zet kan zijn.

Artikel gaat verder onder video

“Het is een heel goede manier, want het is een opgemaakt bed”, zegt hij in de podcast Strikt Privé. “Het succes is bewezen. Hij kan zich daar wentelen in het gezelschap waar hij daar mee aan tafel zit. Het is alleen van: ja, wil hij dat met zijn linkse achtergrond? Wil hij in zo’n rechts bad stappen? Ik zou het hem wel aanraden. Het is natuurlijk heel wat anders en hij heeft ook wel gemerkt dat zijn vrienden niet per se bij BNNVARA zitten.”

Ondanks hun ideologische verschillen heeft met name Johan Derksen vaak Van Nieuwkerk verdedigd. Özcan Akyol is zelfs niet meer welkom bij Vandaag Inside door zijn opmerkingen over Van Nieuwkerk. “Die matennaaierij van Eus maakt wel duidelijk dat Matthijs het beter ergens anders kan zoeken, want juist de mannen van VI hebben het altijd voor hem opgenomen.”

Podcastpresentator Hein Keijser ziet wel een valkuil. “Wilfred Genee staat er natuurlijk wel om bekend om binnen de eerste seconden van een gesprek een hele jerrycan met olie op het vuur te gooien.” Santegoeds antwoordt: “Ja, maar daar zou Matthijs, oud-hoofdredacteur van Het Parool, wel tegen moeten kunnen en een weerwoord paraat hebben. Ik denk dat het een heel ander geluid is aan die tafel en heel erg welkom. Daar zou ik op woensdag wel naar gaan kijken.”