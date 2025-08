Johan Derksen ongekend positief over voormalig tafelgast VI

Johan Derksen heeft zich in zijn column in De Telegraaf zeer positief uitgelaten over Angela de Jong. De journaliste van het Algemeen Dagblad is door toedoen van De Snor niet meer welkom aan tafel bij Vandaag Inside, maar dat weerhoudt Derksen er niet van om haar te complimenteren.

Waar De Jong in het verleden regelmatig aan tafel zat bij Vandaag Inside als mediakenner, werd in mei duidelijk dat ze niet meer mocht aanschuiven bij de talkshow. “Ik vind het nooit echt leuk”, gaf Derksen aan over de aanwezigheid van de journaliste. “Angela zit aan de tafel, maar je kunt niet echt zeggen dat het leuk is. Ze heeft geen gezellige uitstraling, ze doet niet mee aan grappen of ordinaire praat.” Sindsdien neemt Tina Nijkamp de rol van mediadeskundige bij VI op zich.

Ruim een week geleden nam De Jong afscheid van haar tv-column in het AD, om in plaats daarvan een algemene column te schrijven voor de krant, waarvan ze volgens Derksen inmiddels het ‘boegbeeld’ is. “Dat zegt veel over de andere columnisten, maar Angela de Jong verdient die status volledig”, begint hij in zijn eigen column. “Ze is een onmisbare commerciële pion geworden. De helft van de lezers loopt weg met haar, de andere helft vindt haar vreselijk, maar iedereen leest haar column. Zeker op het Mediapark, waar ze gevreesd wordt door de sterren met lange tenen en kwetsbare ego’s.”

Derksen leest de columns van De Jong meestal ‘met een glimlach’. “Ook wanneer ik het lijdend voorwerp ben”, voegt hij eraan toe. De oud-voetballer wil wel benadrukken dat de columniste een ‘notoire fatsoensrakker’ is. Het succes van de column van De Jong zorgde er volgens Derksen voor dat De Telegraaf met een weerwoord kwam in de persoon van Nijkamp, terwijl ook Victor Vlam volgens hem een geduchte concurrent begint te worden. “Voor het AD en de lezers is het belangrijk dat Angela de Jong haar column blijft schrijven. Heerlijk, vaak lees ik het met een glimlach, af en toe met afgrijzen”, besluit Derksen.