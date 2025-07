Van der Gijp gaat met klem tegen Derksen in

René van der Gijp heeft in tegenstelling tot zijn collega Johan Derksen wél genoten van het optreden van Özcan Akyol bij Zomergasten. Derksen maakte de voormalig gast van Vandaag Inside met de grond gelijk, maar daar gaat Van der Gijp niet in mee.

Akyol, die bekend is onder de artiestennaam Eus, was zondagavond te zien in het programma Zomergasten. Daar haalde hij onder meer uit naar Matthijs van Nieuwkerk, bij wie hij regelmatig in De Wereld Draait Door heeft gezeten. Twee dagen voor de uitzending maakte Derksen Eus al met de grond gelijk in zijn column in De Telegraaf. Zo noemde hij zijn voormalig tafelgast onder meer een ‘geboren demagoog’ die zichzelf ‘schromelijk overschat’.

Een dag na de uitzending van Zomergasten deed Derksen zijn betoog nog eens over in de podcast Groeten uit Grolloo, die hij samen maakt met Henk Kuipers. Ook Van der Gijp draagt het onderwerp aan in zijn eigen podcast, KieftJansenEgmondGijp, maar de goedlachse analist heeft wel genoten van het optreden van Eus.

“En gisteren, Eus, hoe vond je dat?”, vraagt Van der Gijp aan Michel van Egmond. De schrijver reageert door te stellen dat hij zich ‘wel vermaakt’ heeft met de uitzending. “Ik ook!”, zegt Van der Gijp dan enthousiast. Overigens heeft de oud-voetballer er wel voor gekozen om de aflevering pas later op de avond te kijken. “Zodat ik dan door kan spoelen als ik het even oninteressant vind.” Of hij daarmee de stukken heeft overgeslagen waar Derksen kritiek op heeft, laat hij zich niet over uit.