Vandaag Inside zegt 'nee' tegen voorstel Derksen: 'Oude, trage man'

Henk Westbroek zal in ieder geval niet de opvolger van Albert Verlinde bij Vandaag Inside worden. De programmamakers vinden de man te traag, stelt Johan Derksen.

De zoektocht naar een geschikte opvolger voor Verlinde is in volle gang. Vele namen passeren de revue, en hoewel de eerste woensdaguitzending met rasse schreden nadert, is er nog niemand aangesteld. In de podcast Groeten uit Grolloo komt Westbroek ter sprake, maar door zijn naam kan snel een streep.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer de naam van de Nederlandse zanger tijdens de podcast gesuggereerd wordt, heeft Derksen een snel antwoord in huis. "Ik heb een zwak voor Henk Westbroek. Dat is een hele intelligente jongen, hij heeft ook nationale bekendheid. Hij heeft één keer bij ons gezeten."

Dat werd echter geen succes, vonden ze bij VI. "Hij kwam op mijn advies, maar onze mensen vonden hem te traag. Henk neemt de tijd om iets uit te leggen, met een wat trage manier van spreken. Maar wat hij zegt, snijdt altijd hout. Daarom heb ik hem er altijd graag bij. Maar ze vinden hem een beetje een trage oude man." Volgens Derksen is dat geen goede combinatie met presentator Wilfred Genee, 'die wel het tempo erin houdt'.