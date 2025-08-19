Van der Gijp spreekt aangeslagen Boskamp: 'Je merkt echt dat het hem veel doet'

René van der Gijp doet een boekje open over het gesprek dat hij tijdens de wedstrijd Feyenoord - Fenerbahçe voerde met Jan Boskamp. Het Feyenoord-icoon heeft de afgelopen tijd afscheid moeten nemen van een keur aan generatiegenoten en wordt daar vanzelfsprekend 'niet vrolijk van', zegt Van der Gijp. "Je merkt echt dat het hem heel veel doet."

Feyenoord verloor alleen de afgelopen twee maanden al twee absolute clubiconen. Op 1 juli werd bekend dat Rinus Israël, aanvoerder van het elftal dat in 1970 de Europa Cup 1 won, op 83-jarige leeftijd zijn laatste adem had uitgeblazen. Amper een maand later, op 5 augustus, overleed Ove Kindvall, de man die zich onsterfelijk maakte door in de finale tegen Celtic de winnende goal te maken. Het Zweedse Feyenoord-icoon werd 82 jaar.

Van der Gijp vertelt maandag in Vandaag Inside dat hij eerder deze maand samen met Boskamp (76) de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe (2-1) bijwoonde. "Ik had wel een beetje met hem te doen. Het gaat nu hard", zegt de oud-voetballer. "Je merkt echt dat het hem veel doet, Israël, Wim Jansen, Joop van Daele, Kindvall...", somt Van der Gijp op. Hij zegt ook: 'Het is zo kut, overal waar je nu komt gaat het over de dood. Daar word ik zo niet vrolijk van'."

Johan Derksen is net zo oud als Boskamp en herkent het gevoel: "Ik merk het ook. Vroeger kwam ik op bruiloften en nu op crematies." De Snor haalt het nieuws dat vorige week bekend werd over Gerard Cox (85) aan. De zanger en acteur onthulde dat hij ongeneeslijk ziek is en verwacht nog een paar maanden te leven. "Ik heb niks met Gerard Cox, maar ik lees dat in de krant... Zolang als ik leef was hij er ook al. Ik heb hem een paar keer ontmoet, het is ook wel een leuke man en zo", zegt Derksen.

VIDEO - Van der Gijp na gesprek met Jan Boskamp: 'Het gaat nu hard'