Derksen glashelder over vervanging Van der Gijp: 'Mijn voorkeur gaat uit naar...'

Aan de vooravond van de terugkeer van Vandaag Inside laat Johan Derksen zich uit over de vervanging van René van der Gijp op zijn vaste vrije woensdag. De plek van de oud-voetballer werd het afgelopen seizoen ingenomen door Albert Verlinde, maar die is niet meer beschikbaar. Wat Derksen betreft neemt Telegraaf-journalist Wierd Duk de honneurs elke woensdag waar.

De zomerstop van Vandaag Inside is bijna ten einde. Komende maandag (18 augustus) keert de goed bekeken talkshow van Wilfred Genee, Derksen en Van der Gijp terug op het vertrouwde tijdslot op SBS6, zo rond 21.20 uur. Derksen laat in een interview met De Telegraaf zijn licht schijnen over de bezetting van aankomend seizoen.

Want: wie moet Van der Gijp elke woensdag gaan vervangen nu Verlinde de overstap maakt naar het concurrerende RTL Tonight? "Mijn voorkeur gaat uit naar Wierd Duk. Die is overal van op de hoogte, en hij heeft ook verstand van zaken die internationaal spelen. Komende woensdag zit Wierd er en het ziet er naar uit dat dat voor vast is", aldus Derksen. De ochtendkrant schrijft echter dat er gerouleerd gaat worden en dat ook Raymond Mens en Thomas van Groningen regelmatig op de woensdag zullen plaatsnemen op de stoel van Van der Gijp.

'Beter, inhoudelijker niveau en wat minder circus'

Derksen steekt zijn ideeën over de invulling van VI niet onder stoelen of banken. Wat hem betreft wordt de talkshow komend seizoen inhoudelijker: "Ik denk dat we moeten streven naar een beter, inhoudelijker niveau en wat minder circus. Het is soms wat té clownesk. Met alles wat er in de wereld speelt moeten we onze gasten goed afstemmen op de actualiteit; dus mensen uitnodigen die goed in de politiek zitten én mensen die internationaal georiënteerd zijn", aldus Derksen.