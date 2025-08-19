Van der Gijp haalt vernietigend uit naar Van Gelder: ‘Volgevreten bolletje, ik trek het niet’

René van der Gijp heeft in zijn vakantie geen enkele uitzending van De Oranjezomer gekeken waarin Jack van Gelder van de partij was. Na de terugkeer van Hélène Hendriks schoof de oud-sportpresentator weer aan bij het programma, maar dit was volgens Gijp geen succes. Dat vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Vandaag Inside-hoofdrolspelers Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp ontbraken afgelopen drie maanden op televisie. In die periode was De Oranjezomer de vaste talkshow van SBS6. In eerste instantie presenteerde Thomas van Groningen het programma, wegens afwezigheid van Hendriks. Toen de presentatrice echter weer fit was, keerde ze terug en schoof ook Van Gelder weer aan in uitzendingen.

Toen dat laatste eenmaal een feit was, keek Van der Gijp geen uitzendingen meer. “Ik zeg jullie heel eerlijk: ik heb De Oranjezomer met Jack niet gekeken. Ik trek het niet. Dat volgevreten bolletje dat overal een mening over heeft en zo blij als een kind is met zijn eigen mening…”, haalt de oud-prof vernietigend uit. “Ik trek dat niet”, herhaalt Gijp.

“Ik trek het niet als iemand geen humor heeft en zichzelf veel te serieus neemt”, zegt de analist. “Nu ik drie maanden vrij ben geweest, vind ik dat het de spuigaten uitloopt… dat mensen een mening hebben, en denken dat die mening er ook echt toedoet. Die mening doet er helemaal niet toe, totaal niet!

Van der Gijp erkent dat Vandaag Inside ‘begon’ met het praten over actuele onderwerpen die wereldwijd spelen. “Maar als dat doorslaat, begint het bij mij op de lachspieren te werken. Dat is het probleem.”