Van Gelder noemt twee redenen waarom hij absoluut niet bij Vandaag Inside wil zitten

Jack van Gelder wil absoluut niet op de stoel van René van der Gijp gaan zitten op de woensdagavond bij Vandaag Inside. De vaste tafelgast van De Oranjezomer vindt dat zijn mening te dicht op die van Johan Derksen ligt en heeft daarnaast geen goede klik met Wilfred Genee.

Albert Verlinde maakte een maand geleden bekend te stoppen bij Vandaag Inside. De entertainmentkenner zat sinds begin dit kalenderjaar iedere woensdag in de talkshow als vervanger van Van der Gijp, die een vrije dag per week had onderhandeld. Verlinde heeft een exclusief contract getekend bij RTL, waar hij een vast gezicht wordt in de talkshow RTL Tonight.

Hoewel de talkshow van Derksen, Genee en Van der Gijp vanaf maandag weer te zien is, is er nog altijd niet aangekondigd wie de opvolger van Verlinde gaat worden. Donderdagavond komt het onderwerp ter sprake bij De Oranjezomer en vraagt Hélène Hendriks aan Van Gelder of hij niet bij VI wil aanschuiven. “Nee”, antwoordt hij direct. Waarom niet? “Daarom niet”, zegt de verslaggever eerst, waarna Hendriks begint te lachen.

Dan besluit Van Gelder toch maar uit te leggen waarom hij niet wil aanschuiven. “Johan en ik hebben heel vaak dezelfde mening en we komen uit dezelfde leeftijdscategorie, dat zou niet werken”, geeft hij aan. De commentator geeft toe dat hij een vergelijkbare rol als Derksen vervult bij De Oranjezomer. “Maar hij is anders dan ik en dat is prima.” Van Gelder kan dus aanschuiven als Derksen een keer ziek is? “Ik vind het moeilijk om met Wilfred te werken”, komt hij met nog een reden niet aan te schuiven bij VI. “Ik vind hem de beste presentator op dit gebied, maar Wilfred en ik hebben niet echt een match met elkaar.”