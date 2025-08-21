Johan Derksen ontvangt brief van vrouw die Vandaag Inside per direct verlaat

Johan Derksen heeft een brief ontvangen van Lale Gül, die heeft besloten een exclusief contract te tekenen bij de talkshow RTL Tonight. Dat maakt de analist van Vandaag Inside woensdagavond bekend in het programma. In de brief heeft Gül haar keuze voor haar vertrek naar RTL toegelicht.

In de afgelopen maanden schoof de columniste van De Telegraaf regelmatig aan in Vandaag Inside, maar ook in het programma De Oranjezomer van SBS. Doordat ze een exclusief contract heeft getekend bij het nieuwe avondprogramma RTL Tonight, dat dé concurrent van Vandaag Inside moet worden, zal ze niet meer te zien zijn aan tafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen.

Artikel gaat verder onder video

Derksen vindt dat jammer, geeft hij woensdagavond eerlijk toe: „Ik vind dit een heel moedig meisje. Ze durft alles te zeggen, dat durven weinig mensen,” aldus de analist. „Ik heb een hele lange, vriendelijke mail gehad van Lale Gül. Ze heeft mij alles uitgelegd.” Volgens Derksen speelde geld een belangrijke rol bij haar keuze: „Ik heb haar gezegd: ik kan niets zeggen, want wij zijn ook voor het geld hier (Talpa) naartoe gegaan.”

Gül is niet de enige tafelgast van Vandaag Inside die niet meer te zien zal zijn aan tafel bij de drie heren. Eerder werd al bekend dat ook Albert Verlinde exclusief de overstap maakt naar RTL. Daarnaast zou RTL ook hopen om oud-schaatser Ben van den Burg, die regelmatig te zien is bij Vandaag Inside, te overtuigen van een overstap.

Bekijk hier de volledige video waarin het vertrek van Lale Gül wordt besproken: