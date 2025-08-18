Live voetbal

Johan Derksen maakt Ajacied met de grond gelijk: ‘Simpele ziel!’

Johan Derksen bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
2 reacties
Luuk van Grinsven
18 augustus 2025, 22:36

Johan Derksen is nog allesbehalve te spreken over John Heitinga. De hoofdtrainer van Ajax wordt onder de loep genomen tijdens Vandaag Inside, maar krijgt flinke kritiek te verwerken en wordt zelfs uitgemaakt voor ‘simpele ziel’.

In eerste instantie komen de interviews, waarin Heitinga geen goede indruk maakt, ter sprake. Valentijn Driessen: “Dan denk ik: weet hij zelf wel wat ‘ie zegt? Heeft hij het zelf allemaal wel door? Hij acteert een toptrainer” Vervolgens komen ook de opstellingen van Ajax aan bod. “Daar word ik ook nog niet warm van”, zegt de journalist.

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp vraagt zich af hoe Heitinga aan ‘zulke teksten’ komt. “Dat leren ze in Zeist. We hebben geen Youp van ’t Heck of Debiteuren Crediteuren, maar we lachen om de teksten van Heitinga. Hij lult maar een eind uit zijn nek en heeft helemaal niks te melden, maar dat heeft hij nooit gehad, want het is geen persoonlijkheid. Hij heeft alle ‘trainersjargon' uit zijn hoofd geleerd en die poept hij nu uit. Dat slaat als k*t op Dirk”, is Derksen hard.

De televisiepersoonlijkheid vond dat Ajax in de openingswedstrijd tegen Telstar (2-0) alleen recht had op een gelijkspel. “En tegen Go Ahead Eagles was het eigenlijk ook niks. Dan denk ik: hoe kan zo’n simpele ziel de leiding krijgen over een beursgenoteerd bedrijf? Op basis waarvan?”, vraagt Derksen zich hardop af.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Marciano Vink

Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Holtby en Talvitie vieren de 2-0 bij NAC - Fortuna

Teruglezen: zo bezorgden Holtby en Talvitie NAC de eerste zege van het seizoen

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
5 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
101 Reacties
7 Dagen lid
340 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Om nog wat extra clicks te genereren plaatsen we hetzelfde bericht even nog een keer met een andere titel. Knap hoor, redactie!

ERIMIR
3.183 Reacties
407 Dagen lid
37.068 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Een simpele ziel als Derksen kun je toch ook niet serieus nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
101 Reacties
7 Dagen lid
340 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Om nog wat extra clicks te genereren plaatsen we hetzelfde bericht even nog een keer met een andere titel. Knap hoor, redactie!

ERIMIR
3.183 Reacties
407 Dagen lid
37.068 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Een simpele ziel als Derksen kun je toch ook niet serieus nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel