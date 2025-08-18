Johan Derksen maakt Ajacied met de grond gelijk: ‘Simpele ziel!’

Johan Derksen is nog allesbehalve te spreken over John Heitinga. De hoofdtrainer van Ajax wordt onder de loep genomen tijdens Vandaag Inside, maar krijgt flinke kritiek te verwerken en wordt zelfs uitgemaakt voor ‘simpele ziel’.

In eerste instantie komen de interviews, waarin Heitinga geen goede indruk maakt, ter sprake. Valentijn Driessen: “Dan denk ik: weet hij zelf wel wat ‘ie zegt? Heeft hij het zelf allemaal wel door? Hij acteert een toptrainer” Vervolgens komen ook de opstellingen van Ajax aan bod. “Daar word ik ook nog niet warm van”, zegt de journalist.

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp vraagt zich af hoe Heitinga aan ‘zulke teksten’ komt. “Dat leren ze in Zeist. We hebben geen Youp van ’t Heck of Debiteuren Crediteuren, maar we lachen om de teksten van Heitinga. Hij lult maar een eind uit zijn nek en heeft helemaal niks te melden, maar dat heeft hij nooit gehad, want het is geen persoonlijkheid. Hij heeft alle ‘trainersjargon' uit zijn hoofd geleerd en die poept hij nu uit. Dat slaat als k*t op Dirk”, is Derksen hard.

De televisiepersoonlijkheid vond dat Ajax in de openingswedstrijd tegen Telstar (2-0) alleen recht had op een gelijkspel. “En tegen Go Ahead Eagles was het eigenlijk ook niks. Dan denk ik: hoe kan zo’n simpele ziel de leiding krijgen over een beursgenoteerd bedrijf? Op basis waarvan?”, vraagt Derksen zich hardop af.