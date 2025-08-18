Ajax-doelwit gesignaleerd in Amsterdam: 'Transfer op komst?'

Ajax is naar verluidt bezig met het terughalen van . Dat nieuws lijkt te worden bevestigd door het feit dat de verdediger annex middenvelder maandag is gesignaleerd in Amsterdam.

Technisch directeur Alex Kroes is volgens Voetbal International bezig met een controlerende middenvelder en eventueel een linksback. De naam van Edson Álvarez wordt daarbij genoemd, maar dat zou een dure constructie kunnen worden door zijn torenhoge salaris bij West Ham United. Ook de naam van Blind passeert de revue en die komst lijkt realistischer. Wel moet er voor die transfer aan twee voorwaarden worden voldaan.

Artikel gaat verder onder video

Zo moet er ruimte zijn in de selectie en het financieel haalbaar zijn. Als Blind, die bij zijn huidige werkgever Girona nog een contract van een jaar heeft, te veel gaat kosten, zet Kroes daar een streep doorheen.

Maandag is Blind gesignaleerd in de Nederlandse hoofdstad, wat goed nieuws zou kunnen zijn voor supporters die hopen op zijn terugkomst. Volgens Mick de Vlieger zat de speler van Girona met zijn gezin en Davy Klaassen een ijsje te eten in de Cornelis Schuytstraat.

Het zou een hint kunnen zijn richting een naderende transfer, maar het zou ook niks kunnen betekenen. Een fan reageert op het bericht van De Vlieger door te stellen dat Blind nog een appartement heeft in Amsterdam en sowieso met de club gaat praten, dus dat geen gekke ontwikkelingen zijn. Een korte vakantie in Nederland lijkt ook niet uitgesloten, maar is wel opvallend na de seizoensstart, tussen twee competitieduels in.