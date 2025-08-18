Live voetbal

Ajax-doelwit gesignaleerd in Amsterdam: 'Transfer op komst?'

Ajax-technisch directeur Alex Kroes
Foto: © Imago
Mingus Niesten
18 augustus 2025, 20:46

Ajax is naar verluidt bezig met het terughalen van Daley Blind. Dat nieuws lijkt te worden bevestigd door het feit dat de verdediger annex middenvelder maandag is gesignaleerd in Amsterdam.

Technisch directeur Alex Kroes is volgens Voetbal International bezig met een controlerende middenvelder en eventueel een linksback. De naam van Edson Álvarez wordt daarbij genoemd, maar dat zou een dure constructie kunnen worden door zijn torenhoge salaris bij West Ham United. Ook de naam van Blind passeert de revue en die komst lijkt realistischer. Wel moet er voor die transfer aan twee voorwaarden worden voldaan.

Zo moet er ruimte zijn in de selectie en het financieel haalbaar zijn. Als Blind, die bij zijn huidige werkgever Girona nog een contract van een jaar heeft, te veel gaat kosten, zet Kroes daar een streep doorheen.

Maandag is Blind gesignaleerd in de Nederlandse hoofdstad, wat goed nieuws zou kunnen zijn voor supporters die hopen op zijn terugkomst. Volgens Mick de Vlieger zat de speler van Girona met zijn gezin en Davy Klaassen een ijsje te eten in de Cornelis Schuytstraat.

Het zou een hint kunnen zijn richting een naderende transfer, maar het zou ook niks kunnen betekenen. Een fan reageert op het bericht van De Vlieger door te stellen dat Blind nog een appartement heeft in Amsterdam en sowieso met de club gaat praten, dus dat geen gekke ontwikkelingen zijn. Een korte vakantie in Nederland lijkt ook niet uitgesloten, maar is wel opvallend na de seizoensstart, tussen twee competitieduels in.

Voetbalhoofdstad
314 Reacties
21 Dagen lid
1.031 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Kroes is cooking. Samen met PSV dit jaar weer de top 2.

Hurricane.
295 Reacties
377 Dagen lid
2.263 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Kroes weet het niet meer. Wat een armoede. Daley Blind man man man.

ERIMIR
3.178 Reacties
407 Dagen lid
37.053 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Hurricane, mag Daley van jou geen ijsje meer eten in Amsterdam.

Voetbalhoofdstad
314 Reacties
21 Dagen lid
1.031 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@ERIMIR, armoede is het nog niet, want een ijsje kan hij wel betalen voor heel zijn gezin.

ERIMIR
3.178 Reacties
407 Dagen lid
37.053 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad, ik dacht dat spelen in de kuip armoede was.

Flamingo
271 Reacties
740 Dagen lid
2.121 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@ERIMIR zou je dat echt willen Daley Blind weer terug naar Ajax? Gaat hij dan de 6 positie opvullen of linksback spelen? Met alle respect, maar op de linksback wordt hij er faliekant uitgelopen door een beetje rappe rechtsvoor. Weet niet hoe jij er over denkt?

ERIMIR
3.178 Reacties
407 Dagen lid
37.053 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Flamingo natuurlijk wil ik dat niet. Het zou mij verbazen dat het zou gebeuren. Hij heeft zijn tijd gehad, tot nu toe zijn er geen nieuwe spelers aangetrokken van boven de 30 jaar. Die insteek moeten wij zo houden. We gaan het wel zien hoe het verder loopt.

Flamingo
271 Reacties
740 Dagen lid
2.121 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@ERIMIR het zou mij ook enorm verbazen. Enkele oudere spelers in de selectie is niet verkeerd, maar ik zou niet weten wat Ajax met Daley blind moet.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.354 Reacties
1.057 Dagen lid
18.667 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ik hoop dat het gewoon even 2 dagen er tussenuit is en dan weer terug naar Girona. Ik hoef hem niet meer, maar ik ga er niet over.

Daley Blind

Daley Blind
Team: Girona
Leeftijd: 35 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
1
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

