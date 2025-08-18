Rondo-studio valt compleet stil, als Alex Pastoor twee Eredivisie-spelers tipt bij Ajax

Alex Pastoor vindt dat Ajax voor de nummer zes-positie moet aankloppen bij of , zo vertelt hij in de uitzending van Rondo. De Amsterdammers zijn dringend op zoek naar een controleur op het middenveld.

Door het vertrek van Jordan Henderson is Ajax dringend op zoek naar een leider op het middenveld. De naam van Edson Álvarez passeerde onlangs de revue. “Maar die schijnt heel veel geld te kosten. Dat zou niet in het salarishuis van Ajax passen”, weet Wytse van der Goot. “Dat kan helemaal niet. Álvarez is duurder dan Henderson, en die is nou juist weg”, zegt Marco van Basten.

Pastoor vraagt zich af of de Amsterdammers specifiek zoeken naar een ‘holding midfielder’. “Ze willen een ‘zes’ met ervaring”, verduidelijkt Van der Goot. De oud-trainer van onder meer Almere City en NEC Nijmegen heeft daar wel een optie voor. “Ze moeten Peer Koopmeiners (25) ophalen, die speelt nou toch niet.”

Het valt compleet stil in de studio Rondo. “Die van AZ?”, vraagt Theo Janssen na een aantal seconden. “Ja, dat is wel een echte zes”, vervolgt de trainer van De Treffers. Pastoor heeft nog een optie: “Resink (22), van FC Groningen.”

Van Basten vindt dat geen serieuze opties. “Ajax is wel een ander kaliber dan Alkmaar, en ze zoeken ervaring.” Daarvoor zou iemand anders van AZ wél in beeld kunnen komen. “Jordy Clasie is de ideale oplossing”, zeggen Janssen en Van der Goot. “Al jaren, maar dat gaat niet gebeuren”, aldus Pastoor.