Driessen: ‘Vier Ajax-spelers weten niet waar ze aan toe zijn bij Heitinga’

Valentijn Driessen vindt dat John Heitinga meer vastigheden moet implementeren bij Ajax. De journalist betwijfelt of de oefenmeester van de Amsterdammers zijn spelers wel op de juiste posities positioneert, zo vertelt hij bij Kick-off van De Telegraaf.

Tegen Go Ahead vond de journalist vooral de invalbeurt van Oscar Gloukh opvallend. “Een jongen van vijftien miljoen euro, Oscar Gloukh, kwam erin en stond ineens op linksbuiten… Dan vraag je je af: weet Heitinga wel waar hij mee bezig is? En waar zijn spelers nou eigenlijk het best renderen”, opent Driessen.

Gloukh viel in speelronde 1, tegen Telstar (2-0), nog in op zijn favoriete ‘nummer-tien-positie’. “Tegen Go Ahead stond Davy Klaassen daar, terwijl hij juist vorige week nog als verdedigende middenvelder speelde. Steven Berghuis stond vorige week nog op het middenveld, nu weer rechtsbuiten. Die spelers weten ook niet waar ze aan toe zijn”, ziet de Chef Voetbal van De Telegraaf.

“Zo groeien ze ook niet naar vastigheden toe. Ze moeten wel gaan werken naar automatismen. We zijn nu zeven weken verder, en ik heb weinig automatismen gezien”, is Driessen hard.

Ook aanwinst Raúl Moro wordt door de journalist niet in zijn kracht gezet. “Die kan op allebei de vleugels spelen, maar maakte bij Jong Spanje heel veel indruk als rechtsbuiten. Daar heeft hij bij Ajax nog geen enkele keer zijn kunsten mogen vertonen…”