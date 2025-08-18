Ajax krijgt zeer slecht nieuws in jacht op Álvarez

Fenerbahçe probeert uit handen van Ajax te houden, zo weet Fabrizio Romano. De Turkse topclub heeft de gesprekken met West Ham United om de Mexicaan in te lijven geopend. Het is niet duidelijk of Fenerbahçe Álvarez wil huren of definitief wil overnemen.

Afgelopen week werd duidelijk dat Álvarez in beeld is voor een terugkeer bij Ajax, dat een controlerende middenvelder zoekt. West Ham zou bereid zijn hem gratis uit te lenen, maar dan zouden de Amsterdammers wel zijn volledige salaris van zes miljoen euro moeten overnemen. Dat is in het huidige salarishuis niet mogelijk. Om de komst van de controleur mogelijk te maken, moet Ajax een truc uithalen in de boekhouding en de helft van zijn loon als huursom aanmerken.

Waar de komst van Álvarez door vele clubwatchers al als moeilijk werd omschreven, is het inmiddels nog lastiger geworden. Volgens Romano is Fenerbahçe nu namelijk in gesprek met West Ham over de transfer van de Mexicaanse middenvelder. José Mourinho is namelijk enorm door hem gecharmeerd. Het is niet duidelijk of de Turken inzetten op een huurdeal of hem willen kopen.

Naast Ajax en Fenerbahçe zouden er nog twee Europese clubs zijn die hebben geïnformeerd naar de diensten van de Mexicaan, maar Romano meldt niet welke clubs dit zijn. Op dit moment is Álvarez zijn opties aan het overwegen.