Ajax krijgt zeer slecht nieuws in jacht op Álvarez

Edson Álvarez met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 13:53

Fenerbahçe probeert Edson Álvarez uit handen van Ajax te houden, zo weet Fabrizio Romano. De Turkse topclub heeft de gesprekken met West Ham United om de Mexicaan in te lijven geopend. Het is niet duidelijk of Fenerbahçe Álvarez wil huren of definitief wil overnemen.

Afgelopen week werd duidelijk dat Álvarez in beeld is voor een terugkeer bij Ajax, dat een controlerende middenvelder zoekt. West Ham zou bereid zijn hem gratis uit te lenen, maar dan zouden de Amsterdammers wel zijn volledige salaris van zes miljoen euro moeten overnemen. Dat is in het huidige salarishuis niet mogelijk. Om de komst van de controleur mogelijk te maken, moet Ajax een truc uithalen in de boekhouding en de helft van zijn loon als huursom aanmerken.

Waar de komst van Álvarez door vele clubwatchers al als moeilijk werd omschreven, is het inmiddels nog lastiger geworden. Volgens Romano is Fenerbahçe nu namelijk in gesprek met West Ham over de transfer van de Mexicaanse middenvelder. José Mourinho is namelijk enorm door hem gecharmeerd. Het is niet duidelijk of de Turken inzetten op een huurdeal of hem willen kopen.

Naast Ajax en Fenerbahçe zouden er nog twee Europese clubs zijn die hebben geïnformeerd naar de diensten van de Mexicaan, maar Romano meldt niet welke clubs dit zijn. Op dit moment is Álvarez zijn opties aan het overwegen.

Copa
1.921 Reacties
706 Dagen lid
22.382 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Die Engelsen snap ik wel, wat zou het voordeel voor hen zijn als ze hem GRATIS uitlenen EN ook nog (een deel van ) zijn salaris moeten betalen

Arena
88 Reacties
7 Dagen lid
284 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Iedereen kon al op 10 vingers natellen dat hij niet naar Ajax zou komen.

12deman
84 Reacties
50 Dagen lid
122 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Kameraden, shoppen zonder geld. Moeilijk hé. Lopen in Nl echt wel goede talenten rond die naar Ajax willen komen. Ontwikkelen en uiteindelijk goed verkopen. Dit model staat Ajax niet aan omdat ze nog altijd denken dat ze recht hebben op meer dan de concurrentie. Ze voelen zich te groot voor een bijrol. Ze zijn dermate geconditioneerd door KNVB, media en mode/fashion supporters, als je wint heb je vrienden, dat ze totaal geen raad weten met de nieuwe realiteit. Na vorig jaar waarin ze god op de blote knieën mogen bedanken voor het geld dat er nu verdient kan worden, is de realiteit nog niet doorgedrongen. Club met mooi aanvallend voetbal weer opbouwen. Lukt Schreuder aardig bij NEC Efin bij Ajax voelen ze zich tegoed voor Schreuder. Ik hoop dat deze mentaliteit niet verdwijnt, concurrentie vaart er wel bij

Arena
88 Reacties
7 Dagen lid
284 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Och gut het clowntje is er ook weer met z'n gebakken lucht beschouwing...

Edson Álvarez

Edson Álvarez
Team: West Ham
Leeftijd: 27 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
0
0
2024/2025
West Ham
28
0
2023/2024
West Ham
31
1
2023/2024
Ajax
-
-

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

