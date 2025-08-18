Live voetbal

Van Hooijdonk: 'PSV moet Brobbey kopen'

Pierre van Hooijdonk als analist bij de NOS
Foto: © Imago
6 reacties
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 13:33

PSV moet zich versterken met Brian Brobbey van Ajax, zo stelt Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. De Eindhovenaren beschikken momenteel niet over een spits, aangezien Alassane Pléa ogenschijnlijk zwaar geblesseerd is geraakt.

Pléa liep zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 zege) een waarschijnlijk ernstige blessure op bij een duel met Robin Pröpper in het strafschopgebied. Doordat Ricardo Pepi nog altijd niet is hersteld van zijn knieblessure, moest Peter Bosz Guus Til als invaller binnen de lijnen brengen. Na de wissel liep Pléa op krukken door de catacomben van De Grolsch Veste.

Artikel gaat verder onder video

PSV lijkt nu dus op zoek te gaan naar een extra optie in de voorhoede. “PSV moet Brobbey kopen”, begint Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. Tafelgenoot Nourdin Boukhari moet lachen om deze opmerking. “Gaan ze die halen bij de concurrent?”, vraagt hij. Van Hooijdonk ziet de stap van Brobbey naar Eindhoven desondanks wel zitten. Arno Vermeulen sluit zich daarbij aan. “Ajax heeft in principe wel geld nodig natuurlijk, maar wat voor prijskaartje hangen ze eraan?”, vraagt hij zich af.

Boukhari stelt een bedrag van vijftien of zestien miljoen euro voor, maar Vermeulen denkt dat het meer zal zijn. “Twintig miljoen?”, vraagt de verslaggever zich af. Boukhari denkt dat PSV dit niet wil betalen voor Brobbey, die momenteel een lichte blessure heeft. “Dan zou ik liever Lauritsen van Sparta halen. Die wil graag weg en past zeker bij het spel van PSV. Met voorzetten vanaf de zijkant, van Dest, Perisic en Mauro Júnior”, stelt de oud-voetballer.

➡️ Meer PSV nieuws

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Marciano Vink

Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Holtby en Talvitie vieren de 2-0 bij NAC - Fortuna

Teruglezen: zo bezorgden Holtby en Talvitie NAC de eerste zege van het seizoen

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
1 6 reacties
Reageren
6 reacties
Copa
1.921 Reacties
706 Dagen lid
22.382 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Haha Hooidonk toch, Hij verwacht zeker dat Psv kampioen wordt en dan moet je alles in het werk stellen om Persie te helpen plek 2 in te nemen. Ik heb bij een ander artikel al namen genoemd. Ohio, Dolberg, Meerdink, Parrott, een van de vele overbodige spitsen van Feyenooord, Edvardsen van de Eagles

Martine
72 Reacties
193 Dagen lid
265 Likes
Martine
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Copa waar heb jij gezeten de laatste decennia? Van Hooijdonk een vriend van van Persie 🤡🤡🤡

PSV bril!
143 Reacties
200 Dagen lid
521 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hahahahha

Voetbalhoofdstad
305 Reacties
20 Dagen lid
997 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Lauritsen is niet eens zo'n gekke optie als pinch hitter.

Pietjanhenrdrik
86 Reacties
26 Dagen lid
118 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Til voorlopig in de spits kan wel. Die maakt ze ook wel. Maar wie zit er dan achter als 2e spits ? Je mist door Til in de spits een vervanger achter saibari. Dus een 10 of een spits erbij of beide.

Willem W
1 Reactie
375 Dagen lid
0 Likes
Willem W
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

breng die maar naar NAC Breda, de club van van Hooijdonk , hoe dom ben je om Brobbey bij PSV onder te brengen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
1.921 Reacties
706 Dagen lid
22.382 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Haha Hooidonk toch, Hij verwacht zeker dat Psv kampioen wordt en dan moet je alles in het werk stellen om Persie te helpen plek 2 in te nemen. Ik heb bij een ander artikel al namen genoemd. Ohio, Dolberg, Meerdink, Parrott, een van de vele overbodige spitsen van Feyenooord, Edvardsen van de Eagles

Martine
72 Reacties
193 Dagen lid
265 Likes
Martine
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Copa waar heb jij gezeten de laatste decennia? Van Hooijdonk een vriend van van Persie 🤡🤡🤡

PSV bril!
143 Reacties
200 Dagen lid
521 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hahahahha

Voetbalhoofdstad
305 Reacties
20 Dagen lid
997 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Lauritsen is niet eens zo'n gekke optie als pinch hitter.

Pietjanhenrdrik
86 Reacties
26 Dagen lid
118 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Til voorlopig in de spits kan wel. Die maakt ze ook wel. Maar wie zit er dan achter als 2e spits ? Je mist door Til in de spits een vervanger achter saibari. Dus een 10 of een spits erbij of beide.

Willem W
1 Reactie
375 Dagen lid
0 Likes
Willem W
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

breng die maar naar NAC Breda, de club van van Hooijdonk , hoe dom ben je om Brobbey bij PSV onder te brengen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel