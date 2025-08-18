Van Hooijdonk: 'PSV moet Brobbey kopen'

PSV moet zich versterken met van Ajax, zo stelt Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. De Eindhovenaren beschikken momenteel niet over een spits, aangezien ogenschijnlijk zwaar geblesseerd is geraakt.

Pléa liep zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 zege) een waarschijnlijk ernstige blessure op bij een duel met Robin Pröpper in het strafschopgebied. Doordat Ricardo Pepi nog altijd niet is hersteld van zijn knieblessure, moest Peter Bosz Guus Til als invaller binnen de lijnen brengen. Na de wissel liep Pléa op krukken door de catacomben van De Grolsch Veste.

PSV lijkt nu dus op zoek te gaan naar een extra optie in de voorhoede. “PSV moet Brobbey kopen”, begint Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. Tafelgenoot Nourdin Boukhari moet lachen om deze opmerking. “Gaan ze die halen bij de concurrent?”, vraagt hij. Van Hooijdonk ziet de stap van Brobbey naar Eindhoven desondanks wel zitten. Arno Vermeulen sluit zich daarbij aan. “Ajax heeft in principe wel geld nodig natuurlijk, maar wat voor prijskaartje hangen ze eraan?”, vraagt hij zich af.

Boukhari stelt een bedrag van vijftien of zestien miljoen euro voor, maar Vermeulen denkt dat het meer zal zijn. “Twintig miljoen?”, vraagt de verslaggever zich af. Boukhari denkt dat PSV dit niet wil betalen voor Brobbey, die momenteel een lichte blessure heeft. “Dan zou ik liever Lauritsen van Sparta halen. Die wil graag weg en past zeker bij het spel van PSV. Met voorzetten vanaf de zijkant, van Dest, Perisic en Mauro Júnior”, stelt de oud-voetballer.