Nieuwe blessure betekent potentieel drama voor PSV en Bosz

Bezorgdheid bij PSV om . De spits viel zondagmiddag geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. Het betekent dat Peter Bosz een flink spitsenprobleem heeft, aangezien Ricardo Pepi ook ontbreekt.

Pléa liep de blessure op bij een duel met Robin Pröpper in het strafschopgebied. Hij werd behandeld op het veld en bleek niet verder te kunnen. Het leek te gaan om een knieblessure. Bosz bracht Guus Til binnen de lijnen als vervanger.

Artikel gaat verder onder video

Journalist Jeroen Kapteijns spreekt van een 'spijkerharde ingreep' van Pröpper. "Scheidsrechter Van der Eijk vindt het allemaal reglementair maar het was een geval van bal met man en erg onbesuisd." Rik Elfrink schrijft: "Het dak lekt altijd op de plek waar het lek is: je ziet het elke keer weer. Na Pepi ook spits twee eruit bij PSV. Dat ziet er niet goed uit."

Op het moment dat Pléa zijn blessure opliep stond PSV met 0-1 voor. In de zevende minuut werkte Max Bruns een harde voorzet van Sergiño Dest onbedoeld achter zijn eigen keeper.

De wedstrijd tussen FC Twente en PSV is te volgen in ons liveverslag!

© ESPN