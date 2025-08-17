Live voetbal 5

Nieuwe blessure betekent potentieel drama voor PSV en Bosz

Alassane Plea
Foto: © ESPN
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 15:00   Bijgewerkt: 15:22

Bezorgdheid bij PSV om Alassane Pléa. De spits viel zondagmiddag geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. Het betekent dat Peter Bosz een flink spitsenprobleem heeft, aangezien Ricardo Pepi ook ontbreekt.

Pléa liep de blessure op bij een duel met Robin Pröpper in het strafschopgebied. Hij werd behandeld op het veld en bleek niet verder te kunnen. Het leek te gaan om een knieblessure. Bosz bracht Guus Til binnen de lijnen als vervanger.

Journalist Jeroen Kapteijns spreekt van een 'spijkerharde ingreep' van Pröpper. "Scheidsrechter Van der Eijk vindt het allemaal reglementair maar het was een geval van bal met man en erg onbesuisd." Rik Elfrink schrijft: "Het dak lekt altijd op de plek waar het lek is: je ziet het elke keer weer. Na Pepi ook spits twee eruit bij PSV. Dat ziet er niet goed uit."

Op het moment dat Pléa zijn blessure opliep stond PSV met 0-1 voor. In de zevende minuut werkte Max Bruns een harde voorzet van Sergiño Dest onbedoeld achter zijn eigen keeper.

De wedstrijd tussen FC Twente en PSV is te volgen in ons liveverslag!

Alassane Plea
© ESPN

Twente - PSV

14:30
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Alassane Pléa

Alassane Pléa
Team: PSV
Leeftijd: 32 jaar (10 mrt. 1993)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
0
2024/2025
M'gladbach
30
11
2023/2024
M'gladbach
27
7
2022/2023
M'gladbach
29
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PEC
2
3
6
4
Ajax
2
2
4
5
PSV
1
5
3
6
Utrecht
1
4
3
7
AZ
1
3
3

Complete Stand

