PSV krijgt spits getipt die vorig jaar 42 miljoen kostte

PSV moet zich na de ogenschijnlijk ernstige blessure van opnieuw gaan roeren op de spitsenmarkt. Het Eindhovens Dagblad noemt daarbij de namen van en als opties, maar geeft ook toe dat dit op financieel gebied een ‘heel grote opgave lijkt’.

Pléa liep zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 zege) een waarschijnlijk ernstige blessure op bij een duel met Robin Pröpper in het strafschopgebied. Doordat Ricardo Pepi nog altijd niet is hersteld van zijn knieblessure, moest Peter Bosz Guus Til als invaller binnen de lijnen brengen. Na de wissel liep Pléa op krukken door de catacomben van De Grolsch Veste.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel het nog niet duidelijk is hoe lang Pléa uit roulatie zal zijn, vreest men bij PSV het ergste. Het Eindhovens Dagblad spreekt wel van een ‘geluk bij een mogelijk ongeluk’: de transfermarkt is namelijk nog open tot en met 1 september, dus heeft PSV nog de mogelijkheid een extra spits te halen. De krant noemt Zirkzee en Emegha als ‘namen die snel aan PSV zijn gekoppeld’, maar houdt wel een slag om de arm. “Dat lijkt financieel een heel grote opgave.”

Zirkzee maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar Manchester United voor ruim 42 miljoen euro en deelde op Old Trafford in de malaise. De spits vertegenwoordigt nog altijd een Estimated Transfer Value van 38,3 miljoen euro. Emegha zou iets goedkoper kunnen zijn met een ETV van 26,1 miljoen euro, maar nog steeds heel duur. De kans wordt daarom groter geacht dat de Eindhovenaren een spits gaan huren die bij een andere club buiten de boot is gevallen.