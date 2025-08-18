Live voetbal

PSV krijgt spits getipt die vorig jaar 42 miljoen kostte

PSV krijgt spits getipt die vorig jaar 42 miljoen kostte
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 09:39

PSV moet zich na de ogenschijnlijk ernstige blessure van Alassane Pléa opnieuw gaan roeren op de spitsenmarkt. Het Eindhovens Dagblad noemt daarbij de namen van Joshua Zirkzee en Emanuel Emegha als opties, maar geeft ook toe dat dit op financieel gebied een ‘heel grote opgave lijkt’.

Pléa liep zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 zege) een waarschijnlijk ernstige blessure op bij een duel met Robin Pröpper in het strafschopgebied. Doordat Ricardo Pepi nog altijd niet is hersteld van zijn knieblessure, moest Peter Bosz Guus Til als invaller binnen de lijnen brengen. Na de wissel liep Pléa op krukken door de catacomben van De Grolsch Veste.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel het nog niet duidelijk is hoe lang Pléa uit roulatie zal zijn, vreest men bij PSV het ergste. Het Eindhovens Dagblad spreekt wel van een ‘geluk bij een mogelijk ongeluk’: de transfermarkt is namelijk nog open tot en met 1 september, dus heeft PSV nog de mogelijkheid een extra spits te halen. De krant noemt Zirkzee en Emegha als ‘namen die snel aan PSV zijn gekoppeld’, maar houdt wel een slag om de arm. “Dat lijkt financieel een heel grote opgave.”

Zirkzee maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar Manchester United voor ruim 42 miljoen euro en deelde op Old Trafford in de malaise. De spits vertegenwoordigt nog altijd een Estimated Transfer Value van 38,3 miljoen euro. Emegha zou iets goedkoper kunnen zijn met een ETV van 26,1 miljoen euro, maar nog steeds heel duur. De kans wordt daarom groter geacht dat de Eindhovenaren een spits gaan huren die bij een andere club buiten de boot is gevallen.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Marciano Vink

Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Holtby en Talvitie vieren de 2-0 bij NAC - Fortuna

Teruglezen: zo bezorgden Holtby en Talvitie NAC de eerste zege van het seizoen

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Copa
1.919 Reacties
706 Dagen lid
22.382 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Dolberg, Ohio, Edvardsen (van Eagles) 3x geen aanpassingsproblemen Heeft Psv geen enkele jeugdspeler die dit gat tijdelijk kan opvangen? Kijk eerst in eigen huis voordat je iets nieuws gaat kopen (he ik herken dit, zei ik ook altijd tegen mijn vrouw)

PSV bril!
142 Reacties
200 Dagen lid
520 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Haha. Maar idd, Jesper uneken zou daar prima voor zijn. Alleen is die dit seizoen verhuurd aan rkc 🥴

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
1.919 Reacties
706 Dagen lid
22.382 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Dolberg, Ohio, Edvardsen (van Eagles) 3x geen aanpassingsproblemen Heeft Psv geen enkele jeugdspeler die dit gat tijdelijk kan opvangen? Kijk eerst in eigen huis voordat je iets nieuws gaat kopen (he ik herken dit, zei ik ook altijd tegen mijn vrouw)

PSV bril!
142 Reacties
200 Dagen lid
520 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Haha. Maar idd, Jesper uneken zou daar prima voor zijn. Alleen is die dit seizoen verhuurd aan rkc 🥴

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Twente - PSV

0 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Emanuel Emegha

Emanuel Emegha
Team: Strasbourg
Leeftijd: 22 jaar (3 feb. 2003)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Strasbourg
1
0
2024/2025
Strasbourg
27
14
2023/2024
Strasbourg
28
8
2023/2024
Sturm II
-
-

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel