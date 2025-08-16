Peter Bosz: 'Ik vind het oneerbiedig om zo over Vitesse te praten'

Peter Bosz laat niets los over de mogelijke komst van naar PSV. De Eindhovenaren hebben al langere tijd interesse in de middenvelder, die vanwege de ondergang van Vitesse transfervrij uit Arnhem kan vertrekken.

PSV was eerder deze zomer al bereid om een half miljoen euro voor Koller neer te tellen; een jaar geleden was dat zelfs nog iets meer. Vitesse ging niet akkoord, de hoop op een hoger bedrag, maar de onderhandelingen kwamen stil te liggen door de licentieproblemen van de club. Nu kan Koller alsnog transfervrij naar PSV, dat naar verwachting de overgang snel zal afronden.

Vitesse is immers akkoord gegaan met het ontbinden van contracten van spelers die kunnen overstappen naar een andere club in het betaald voetbal. Toch zegt Bosz niet te weten of het achttienjarige talent naar PSV komt. “Geen idee. Dat zal je echt aan Earnest moeten vragen. Ik houd me met een heleboel zaken binnen de club bezig, maar niet met dit soort zaken. Ik weet het oprecht niet.”

Bosz wijst erop dat PSV al eerder interesse had in Koller, nog voordat Vitesse de licentie kwijtraakte. Hij wil dan ook niet spreken van ‘het grote leegplukken van Vitesse’. “Dat vond ik wat oneerbiedig gezegd. Dat zou niet netjes zijn. Of we nu gratis spelers kunnen ophalen, weet ik niet. Daar heb ik geen verstand van. Je bent bij mij aan het verkeerde adres.”