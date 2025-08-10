Live voetbal

Drie van de vier Studio Voetbal-analisten voorspellen dezelfde kampioen

Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk, Studio Voetbal
Foto: © NOS
Mingus Niesten
10 augustus 2025, 23:15   Bijgewerkt: 23:44

Er is bij de analisten van Studio Voetbal veel vertrouwen in PSV. Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart voorspellen een nieuw kampioenschap voor de Eindhovenaren, terwijl Pierre van Hooijdonk 'zijn' Feyenoord de voorkeur geeft.

PSV verloor deze zomer een aantal belangrijke spelers, onder wie Noa Lang, Malik Tillman, Olivier Boscagli en Luuk de Jong. De club van trainer Peter Bosz deed echter ook goede aankopen hoopt komende zomer opnieuw kampioen te worden. Voorafgaand aan dit Eredivisie-seizoen moesten prominente analisten de ranglijst voorspellen, waarbij PSV vaak op de eerste plek terug te vinden was. Die club speelde vervolgens ook Sparta Rotterdam dol, afgelopen zaterdag (6-1).

Vermeulen, Afellay, Van der Vaart zien PSV dan ook weer kampioen worden, wat voor het derde jaar op rij zou zijn. Van Hooijdonk denkt dat Feyenoord de eerste plek bemachtigt, met PSV net een stek daaronder. Het weinige vertrouwen in Ajax is ook duidelijk zichtbaar: in drie van de voorspellingen eindigt de ploeg van John Heitinga op de derde plek, terwijl Vermeulen zelfs verwacht dat Ajax als vierde gaat eindigen.

Hij heeft een plekje ingeruimd voor een verrassing: volgens de NOS-journalist wordt FC Twente namelijk tweede van Nederland. Daar heeft hij na het eerste competitieduel wel spijt van: de club uit Enschede verloor pijnlijk bij PEC (1-0). "Ik zou na de eerste ronde één club willen wisselen, want dan zou ik FC Twente zeventiende zetten. Die speelden dramatisch dit weekend." Afellay steekt dan de draak met Vermeulen: "Toen je dit invulde, had je toen een fles Jack Daniels op?" Een andere opvallende voorspelling komt van de hand van Van der Vaart: hij ziet NEC als vijfde eindigen, nog boven FC Twente en FC Utrecht.

Voorspellingen Eredivisie SV
© NOS

Degradanten Eredivisie

Bij de verwachte degradanten is er nog minder overlap. Excelsior en FC Volendam degraderen in twee van de vier voorspellingen direct, terwijl Telstar zelfs in drie van de vier scenario's gelijk terugkeert in de Keuken Kampioen Divisie. En opvallend genoeg is Telstar bij Van Hooijdonk, Afellay en Van der Vaart de rode lantaarn, maar degradeert die promovendus volgens Vermeulen zéker niet: de journalist voorziet een hogere eindnotering dan de zestiende plek.

Studio Voetbal-voorspellingen
© NOS

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
400 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar
  1. Feyenoord natuurlijk door alle goede aankopen en verbeteringen.
  2. PSV nog in een flow van vorig seizoen gaat het niet zo een seizoen lang volhouden.
  3. Utrecht zeker met Zechiel misschien wel de beste speler van de eredivisie als je de spelers van Feyenoord en PSV niet meetelt.
  4. AZ, Perez denkt dat ze kampioen kunnen worden maar zijn echt te wisselvallig.
  5. NEC grote verrassing alleen kwetsbaar door te aanvallend spel
  6. FC Twente moeizaam seizoen toch nog punten genoeg voor een 6e plek.
  7. Ajax sorry maar echt de mindere.. Wout Weghorst de held van alle middenmoters kan misschien nog wel voor plek 6 zorgen maar laat het ook even zien straks tegen Go Ahead en niet alleen tegen Telstar.
Voetbalhoofdstad
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Je zit nog steeds in sprookjes mode. Je weet dat feijenoord op zijn best 4e gaat worden achter PSV, Ajax en AZ. Maar leuk die praatjes, dat geeft iedereen weer wat lol. Mijn advies is om na de vernedering afgelopen jaar waar feijenoord 10 punten achter de top 2 is geeindigd om toch wat meer nederig en genadig te zijn.

