Drie van de vier Studio Voetbal-analisten voorspellen dezelfde kampioen

Er is bij de analisten van Studio Voetbal veel vertrouwen in PSV. Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart voorspellen een nieuw kampioenschap voor de Eindhovenaren, terwijl Pierre van Hooijdonk 'zijn' Feyenoord de voorkeur geeft.

PSV verloor deze zomer een aantal belangrijke spelers, onder wie Noa Lang, Malik Tillman, Olivier Boscagli en Luuk de Jong. De club van trainer Peter Bosz deed echter ook goede aankopen hoopt komende zomer opnieuw kampioen te worden. Voorafgaand aan dit Eredivisie-seizoen moesten prominente analisten de ranglijst voorspellen, waarbij PSV vaak op de eerste plek terug te vinden was. Die club speelde vervolgens ook Sparta Rotterdam dol, afgelopen zaterdag (6-1).

Vermeulen, Afellay, Van der Vaart zien PSV dan ook weer kampioen worden, wat voor het derde jaar op rij zou zijn. Van Hooijdonk denkt dat Feyenoord de eerste plek bemachtigt, met PSV net een stek daaronder. Het weinige vertrouwen in Ajax is ook duidelijk zichtbaar: in drie van de voorspellingen eindigt de ploeg van John Heitinga op de derde plek, terwijl Vermeulen zelfs verwacht dat Ajax als vierde gaat eindigen.

Hij heeft een plekje ingeruimd voor een verrassing: volgens de NOS-journalist wordt FC Twente namelijk tweede van Nederland. Daar heeft hij na het eerste competitieduel wel spijt van: de club uit Enschede verloor pijnlijk bij PEC (1-0). "Ik zou na de eerste ronde één club willen wisselen, want dan zou ik FC Twente zeventiende zetten. Die speelden dramatisch dit weekend." Afellay steekt dan de draak met Vermeulen: "Toen je dit invulde, had je toen een fles Jack Daniels op?" Een andere opvallende voorspelling komt van de hand van Van der Vaart: hij ziet NEC als vijfde eindigen, nog boven FC Twente en FC Utrecht.

Bij de verwachte degradanten is er nog minder overlap. Excelsior en FC Volendam degraderen in twee van de vier voorspellingen direct, terwijl Telstar zelfs in drie van de vier scenario's gelijk terugkeert in de Keuken Kampioen Divisie. En opvallend genoeg is Telstar bij Van Hooijdonk, Afellay en Van der Vaart de rode lantaarn, maar degradeert die promovendus volgens Vermeulen zéker niet: de journalist voorziet een hogere eindnotering dan de zestiende plek.