Van der Vaart: ‘Ajax maakt Godts kapot en moet winteraankoop meteen terugsturen’

Rafael van der Vaart is kritisch op de aankoop van door Ajax. De voormalig middenvelder vreest dat de club daarmee ‘kapotmaakt’. Hij ziet Godts als een van de betere spelers bij Ajax, maar door de komst van Moro is de Belg momenteel geen basisklant.

Raúl Moro: nieuwe concurrent voor Mika Godts

Moro stond zondag tegen Telstar 63 minuten op het veld en werd daarna vervangen door Godts. In de uitzending van Studio Voetbal wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd – ‘de stelling van Raf’ – en daarin neemt hij meteen een pittig standpunt in: Ajax had Moro niet moeten kopen. “Ik vind Moro een goede speler, maar Godts was vorig seizoen een van de beste van Ajax. Doordat ze Moro gehaald hebben, maak je Godts eigenlijk een beetje kapot.”

Hoewel Moro in de ogen van Van der Vaart ‘minder’ is dan Godts, vreest de analist dat Godts ‘onzeker’ wordt door zijn nieuwe concurrent. “Dat zit niet lekker en het is geen type die heel goed met concurrentie kan omgaan. Daar moet je ook naar kijken als club. Ze zeggen dat Moro misschien ook rechtsbuiten kan spelen. Ik hoop het dan maar. Elf miljoen euro is veel geld. Als je Godts hebt, waarom zou je Moro dan halen?”

Afellay deelt mening Van der Vaart

Ibrahim Afellay is het eens met Van der Vaart. “Ook gezien de financiële situatie waarin Ajax verkeert. Ajax is toch een club die jeugdspelers heel graag wil laten doorbreken. Mika Godts was vorig jaar toch een van de lichtpuntjes bij Ajax. Hij heeft zich goed aangediend. Je zet zo’n jongen nu onnodig onder druk met een aankoop met een enorm prijskaartje, terwijl je toch al je financiële huishouding een beetje moet aanpassen. Ik vind het wel verschrikkelijk veel geld, als je al een hele goede Godts hebt.”

Volgens Van der Vaart is het niet per se wenselijk om twee ‘toplinksbuitens’ te hebben, ondanks dat Ajax dit seizoen veel wedstrijden gaat spelen. “Het is gewoon een gedoe”, zegt hij over de concurrentiestrijd. “Het is net als met een spits. Je moet gewoon een duidelijke eerste spits hebben en een tweede spits. Je moet niet te veel de concurrentie opzoeken.” Met Oliver Edvardsen, in de winter voor circa drie miljoen euro overgenomen van Go Ahead Eagles, is er zelfs nog een derde linksbuiten. "Die moet je terugsturen", luidt het harde oordeel van Van der Vaart.