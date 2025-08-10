Kenneth Perez kiezelhard voor John Heitinga: 'Abominabel slecht'

Kenneth Perez is kiezelhard voor Ajax en trainer John Heitinga, na de magere overwinning op Telstar (2-0). De analist van ESPN noemt het optreden van de Amsterdammers 'abominabel'.
Ajax verloor afgelopen zomer zijn trainer, Francesco Farioli, en enkele sleutelspelers als Jordan Henderson en Jorrel Hato. De nieuwe coach, John Heitinga, kwam met veel tromgeroffel binnen, maar lijkt na enkele goede resultaten op het begin van de voorbereiding nu toch meer tegenstanders dan voorstanders te hebben. Daar zal het optreden tegen Telstar allerminst bij hebben geholpen: Ajax versloeg de promovendus op zeer moeizame wijze.
Tijdens Dit Was Het Weekend wil Perez wat kwijt over het niveau van de ploeg van Heitinga zondag en begint daarbij te lachen. "Het was zo slecht! Echt niet normaal. Abominabel slecht. In alles: Telstar, dat haast geen achttien contractspelers heeft, speelt je eigenlijk gewoon finaal weg."
Er worden dan beelden getoond tijdens het programma van ESPN, waarbij bijvoorbeeld de grote kans voor Milan Zonneveld in de derde minuut te zien is. Met één lange bal kan de spits zomaar op Vitezslav Jaros af. Youri Baas voorkomt op het allerlaatste moment dat Zonneveld binnen kan schieten. "Dit is ook de staf aan te rekenen: dit gebeurt niet als je heel goed druk zet. Na Farioli wilde Ajax de speelwijze veranderen, vooruit druk zetten enzovoort, maar dan moet je het wel goed doen. Daar klopte vandaag (zondag, red.) zó weinig van. De ene speler wist niet wat de ander zou gaan doen."
"Denk je niet dat Telstar in de bus zat en dacht: als we drie keer de middenlijn overkomen, is het al goed. En nu dachten ze: holy shit, we komen zo vaak in de buurt van de goal." De Deense analist snapt ook weinig van het huidige middenveld van Ajax. "Met Berghuis en Klaassen heb je totaal geen dynamiek. Berghuis kan daar echt niet spelen. Er zit geen enkel tempo in, als je met hem wil spelen moet dat vanaf de rechterkant."
Ik schreef vanmiddag drie man, de derde man is Traore. Haal dezxe drie weg dan ben je er, Waarbij Itakura er natuurlijk wel in komt. Afhankelijk van de wedstrijd ruim je een plaats in voor Sutalo naast itakura en baas gaat dan naar links, maar dat hangt van wat factoren af.
@Copa Hoe kun je Traore nou beoordelen na vandaag? Als ik Telstar was geweest had ik de linksback er gewoon uitgehaald. Er is vrijwel geen bal via de rechterkant gegaan tot Gaaei erin kwam.
En dan vergeten ze de bal op de paal in de eerste 5 minuten nog. Het had zomaar 0-1 of 0-2 kunnen zijn binnen 10 minuten. Dan moet ik nog zien of dit Ajax dat weet om te draaien. Het zat vandaag dicht tegen de ondergrens aan en een vroeg doelpunt van Telstar was waarschijnlijk genoeg geweest om Ajax er door te laten zakken. Ja ik was vooraf al zeer kritisch maar de dramatische wanvertoning vandaag maakt dat ik niet helemaal ongelijk heb. Ajax heeft tov vorig seizoen weer 3 stappen achteruit gezet. Ik weet niet of Heitinga de persoon die Ajax er weer 5 vooruit laat zetten zoals Farioli in een paar weken deed. Maar Heitinga de schuld geven is te makkelijk, van de selectie schieten de tranen je in de ogen. Zo slecht in balans. En ik doe vast mijn volgende voorspelling: Itakura gaat niet voldoende toevoegen om de huidige problemen van Ajax op te lossen. Daar zijn de problemen in de huidige beste elf veel en veel te groot voor. Kroes gaat zich nog de haren uit zijn hoofd trekken (?) dat hij Farioli weggestuurd heeft.
Ik schreef vanmiddag drie man, de derde man is Traore. Haal dezxe drie weg dan ben je er, Waarbij Itakura er natuurlijk wel in komt. Afhankelijk van de wedstrijd ruim je een plaats in voor Sutalo naast itakura en baas gaat dan naar links, maar dat hangt van wat factoren af.
@Copa Hoe kun je Traore nou beoordelen na vandaag? Als ik Telstar was geweest had ik de linksback er gewoon uitgehaald. Er is vrijwel geen bal via de rechterkant gegaan tot Gaaei erin kwam.
En dan vergeten ze de bal op de paal in de eerste 5 minuten nog. Het had zomaar 0-1 of 0-2 kunnen zijn binnen 10 minuten. Dan moet ik nog zien of dit Ajax dat weet om te draaien. Het zat vandaag dicht tegen de ondergrens aan en een vroeg doelpunt van Telstar was waarschijnlijk genoeg geweest om Ajax er door te laten zakken. Ja ik was vooraf al zeer kritisch maar de dramatische wanvertoning vandaag maakt dat ik niet helemaal ongelijk heb. Ajax heeft tov vorig seizoen weer 3 stappen achteruit gezet. Ik weet niet of Heitinga de persoon die Ajax er weer 5 vooruit laat zetten zoals Farioli in een paar weken deed. Maar Heitinga de schuld geven is te makkelijk, van de selectie schieten de tranen je in de ogen. Zo slecht in balans. En ik doe vast mijn volgende voorspelling: Itakura gaat niet voldoende toevoegen om de huidige problemen van Ajax op te lossen. Daar zijn de problemen in de huidige beste elf veel en veel te groot voor. Kroes gaat zich nog de haren uit zijn hoofd trekken (?) dat hij Farioli weggestuurd heeft.