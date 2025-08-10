Kenneth Perez kiezelhard voor John Heitinga: 'Abominabel slecht'

Kenneth Perez is kiezelhard voor Ajax en trainer John Heitinga, na de magere overwinning op Telstar (2-0). De analist van ESPN noemt het optreden van de Amsterdammers 'abominabel'.

Ajax verloor afgelopen zomer zijn trainer, Francesco Farioli, en enkele sleutelspelers als Jordan Henderson en Jorrel Hato. De nieuwe coach, John Heitinga, kwam met veel tromgeroffel binnen, maar lijkt na enkele goede resultaten op het begin van de voorbereiding nu toch meer tegenstanders dan voorstanders te hebben. Daar zal het optreden tegen Telstar allerminst bij hebben geholpen: Ajax versloeg de promovendus op zeer moeizame wijze.

Tijdens Dit Was Het Weekend wil Perez wat kwijt over het niveau van de ploeg van Heitinga zondag en begint daarbij te lachen. "Het was zo slecht! Echt niet normaal. Abominabel slecht. In alles: Telstar, dat haast geen achttien contractspelers heeft, speelt je eigenlijk gewoon finaal weg."

Er worden dan beelden getoond tijdens het programma van ESPN, waarbij bijvoorbeeld de grote kans voor Milan Zonneveld in de derde minuut te zien is. Met één lange bal kan de spits zomaar op Vitezslav Jaros af. Youri Baas voorkomt op het allerlaatste moment dat Zonneveld binnen kan schieten. "Dit is ook de staf aan te rekenen: dit gebeurt niet als je heel goed druk zet. Na Farioli wilde Ajax de speelwijze veranderen, vooruit druk zetten enzovoort, maar dan moet je het wel goed doen. Daar klopte vandaag (zondag, red.) zó weinig van. De ene speler wist niet wat de ander zou gaan doen."

"Denk je niet dat Telstar in de bus zat en dacht: als we drie keer de middenlijn overkomen, is het al goed. En nu dachten ze: holy shit, we komen zo vaak in de buurt van de goal." De Deense analist snapt ook weinig van het huidige middenveld van Ajax. "Met Berghuis en Klaassen heb je totaal geen dynamiek. Berghuis kan daar echt niet spelen. Er zit geen enkel tempo in, als je met hem wil spelen moet dat vanaf de rechterkant."