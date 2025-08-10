Live voetbal 2

Youri Baas geeft na afloop meteen duidelijk signaal aan Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
1 reactie
Dominic Mostert
10 augustus 2025, 17:24   Bijgewerkt: 17:49

John Heitinga wil niet vooruitlopen op een mogelijke nieuwe positie voor Youri Baas. Zondagmiddag was Baas een van de weinige spelers bij Ajax die een goed niveau haalde tegen Telstar. Hij speelde links centraal in de verdediging, maar de kans bestaat dat hij moet uitwijken naar de linksbackpositie door de komst van Ko Itakura. Zelf speelt Baas liever centraal achterin.

Ajax hoopt Itakura zo snel mogelijk te kunnen inzetten. De Japanner wacht nog op zijn werkvergunning. Heitinga wil nog niets zeggen over de positie die Itakura gaat innemen. “Eerst de werkvergunning en dan gaan we verder kijken.” Interviewer Cristian Willaert is niet tevreden. “Nee, kom op. Jij hebt wel een idee, daar kun je wel een beetje iets over vertellen. Zie je hem alleen als linker centrale verdediger?”

Artikel gaat verder onder video

Itakura kan op beide posities centraal achterin staan, verzekert Heitinga in het interview met ESPN. “Hij is fit. De afgelopen jaren heeft hij nauwelijks een wedstrijd gemist. Dus als hij ready is, dan kan hij spelen. Mits de werkvergunning rond is.”

Willaert zegt dat het zonde zou zijn als Baas moet uitwijken. “Je gaat nu dingen invullen die op dit moment helemaal niet…” Willaert geeft toe: “Ik probeer iets uit te lokken bij jou.” Daarna antwoordt Heitinga: “Dat doet elke journalist, dat is mooi.”

Willaert houdt vol: “Je kunt er wel iets over zeggen, kom op.” Heitinga licht toe: “Ze kunnen samen spelen, maar Josip (Sutalo, red.) is nog niet fit. Josip staat nog niet op het trainingsveld. Hij komt terug, maar is nog niet fit genoeg en heeft vier weken van de voorbereiding gemist. De jongens moeten eerst weer terugkomen en dan ga jij zien wie speelt en waar speelt. Maar ook dat kan ook weer veranderen.”

In een interview met Baas zelf zegt Willaert dat hij oogde als een echte centrale verdediger. “Ja, dat lijkt me ook”, luidt het veelzeggende antwoord van de Ajacied. “Ik wil gewoon spelen. En ja, de trainer weet mijn voorkeur.” Willaert vraagt: “Die voorkeur is niet linksback, hè?” Baas antwoordt: “Nee. Maar goed, het belangrijkste is dat ik speel.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fans van PSV

PSV-fans zingen speler van de tegenstander toe

  • Gisteren, 23:06
  • Gisteren, 23:06
PSV-spelers Joey Veerman, Ruben van Bommel en Ismael Saibari

Oppermachtig PSV heeft mede door fouten Drommel kinderlijk eenvoudige avond

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Perisic kopt PSV op 2-0

Teruglezen: Zo verliep de Eredivisie op deze zaterdagavond met Feyenoord en PSV

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
8 1 reactie
Reageren
1 reactie
Copa
1.383 Reacties
699 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Vreemd, volgens mij is het simpel. Itakura gaat naast Baas spelen en Wijndal blijft op links. De beste op die positie. Duidelijk is dat het nog wel los zand is bij Ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
1.383 Reacties
699 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Vreemd, volgens mij is het simpel. Itakura gaat naast Baas spelen en Wijndal blijft op links. De beste op die positie. Duidelijk is dat het nog wel los zand is bij Ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Telstar

2 - 0
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
NEC
1
5
3
3
AZ
1
3
3
4
Ajax
1
2
3
5
Feyenoord
1
2
3
6
PEC
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel