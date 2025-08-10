Youri Baas geeft na afloop meteen duidelijk signaal aan Heitinga

John Heitinga wil niet vooruitlopen op een mogelijke nieuwe positie voor . Zondagmiddag was Baas een van de weinige spelers bij Ajax die een goed niveau haalde tegen Telstar. Hij speelde links centraal in de verdediging, maar de kans bestaat dat hij moet uitwijken naar de linksbackpositie door de komst van Ko Itakura. Zelf speelt Baas liever centraal achterin.

Ajax hoopt Itakura zo snel mogelijk te kunnen inzetten. De Japanner wacht nog op zijn werkvergunning. Heitinga wil nog niets zeggen over de positie die Itakura gaat innemen. “Eerst de werkvergunning en dan gaan we verder kijken.” Interviewer Cristian Willaert is niet tevreden. “Nee, kom op. Jij hebt wel een idee, daar kun je wel een beetje iets over vertellen. Zie je hem alleen als linker centrale verdediger?”

Itakura kan op beide posities centraal achterin staan, verzekert Heitinga in het interview met ESPN. “Hij is fit. De afgelopen jaren heeft hij nauwelijks een wedstrijd gemist. Dus als hij ready is, dan kan hij spelen. Mits de werkvergunning rond is.”

Willaert zegt dat het zonde zou zijn als Baas moet uitwijken. “Je gaat nu dingen invullen die op dit moment helemaal niet…” Willaert geeft toe: “Ik probeer iets uit te lokken bij jou.” Daarna antwoordt Heitinga: “Dat doet elke journalist, dat is mooi.”

Willaert houdt vol: “Je kunt er wel iets over zeggen, kom op.” Heitinga licht toe: “Ze kunnen samen spelen, maar Josip (Sutalo, red.) is nog niet fit. Josip staat nog niet op het trainingsveld. Hij komt terug, maar is nog niet fit genoeg en heeft vier weken van de voorbereiding gemist. De jongens moeten eerst weer terugkomen en dan ga jij zien wie speelt en waar speelt. Maar ook dat kan ook weer veranderen.”

In een interview met Baas zelf zegt Willaert dat hij oogde als een echte centrale verdediger. “Ja, dat lijkt me ook”, luidt het veelzeggende antwoord van de Ajacied. “Ik wil gewoon spelen. En ja, de trainer weet mijn voorkeur.” Willaert vraagt: “Die voorkeur is niet linksback, hè?” Baas antwoordt: “Nee. Maar goed, het belangrijkste is dat ik speel.”