Transfersoap rond Akpom definitief ten einde: Kroes en Ajax hopen op miljoenen in 2026

Ajax heeft zich voorlopig ontdaan van . De Engelse spits keert terug in het Verenigd Koninkrijk; hij gaat op huurbasis spelen voor Ipswich Town. Daarmee komt er definitief een eind aan de transfersoap rond Akpom.

De aanvaller, die een jaarloon van vijf miljoen euro opstrijkt bij Ajax, leek hard op weg naar Birmingham City, dat permanent over wilde het nemen. Op het laatste moment probeerde Middlesbrough de transfer te kapen, maar daar wilde Akpom niet heen. Vlak voor zijn medische keuring bij Birmingham meldde ook Ipswich zich voor de speler. Bij die club wilde Akpom het liefst voetballen en dus vertrekt de spits niet permanent naar Birmingham, maar op huurbasis naar Ipswich.

Aan het huurcontract zit ook een optie top koop verbonden. Die optie wordt verplicht als Ipswich komende zomer terugkeert in de Premier League. Als dat gebeurt, kan Ajax volgens Voetbal International een miljoenenbedrag bijschrijven. Hoe hoog dit bedrag is, is onbekend, maar naar verluidt betreft het zo'n acht miljoen euro. Ondanks het gelijkspel waarmee Ipswich het Championship-seizoen begon, is het team nog steeds de favoriet om terug te keren op het hoogste niveau.

Alex Kroes heeft via Ajax.nl tijdelijk afscheid genomen van Akpom aan de hand van de volgende woorden: "Chuba is een uitstekende professional en harde werker. Bij Ipswich kan hij zijn kwaliteiten mogelijk elke week weer tonen. We wensen hem veel succes en zullen hem in de gaten houden."