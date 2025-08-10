Live voetbal

Transfersoap rond Akpom definitief ten einde: Kroes en Ajax hopen op miljoenen in 2026

Ajax-speler Chuba Akpom en technisch directeur Alex Kroes met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Mingus Niesten
10 augustus 2025, 22:28

Ajax heeft zich voorlopig ontdaan van Chuba Akpom. De Engelse spits keert terug in het Verenigd Koninkrijk; hij gaat op huurbasis spelen voor Ipswich Town. Daarmee komt er definitief een eind aan de transfersoap rond Akpom.

De aanvaller, die een jaarloon van vijf miljoen euro opstrijkt bij Ajax, leek hard op weg naar Birmingham City, dat permanent over wilde het nemen. Op het laatste moment probeerde Middlesbrough de transfer te kapen, maar daar wilde Akpom niet heen. Vlak voor zijn medische keuring bij Birmingham meldde ook Ipswich zich voor de speler. Bij die club wilde Akpom het liefst voetballen en dus vertrekt de spits niet permanent naar Birmingham, maar op huurbasis naar Ipswich.

Artikel gaat verder onder video

Aan het huurcontract zit ook een optie top koop verbonden. Die optie wordt verplicht als Ipswich komende zomer terugkeert in de Premier League. Als dat gebeurt, kan Ajax volgens Voetbal International een miljoenenbedrag bijschrijven. Hoe hoog dit bedrag is, is onbekend, maar naar verluidt betreft het zo'n acht miljoen euro. Ondanks het gelijkspel waarmee Ipswich het Championship-seizoen begon, is het team nog steeds de favoriet om terug te keren op het hoogste niveau.

Alex Kroes heeft via Ajax.nl tijdelijk afscheid genomen van Akpom aan de hand van de volgende woorden: "Chuba is een uitstekende professional en harde werker. Bij Ipswich kan hij zijn kwaliteiten mogelijk elke week weer tonen. We wensen hem veel succes en zullen hem in de gaten houden."

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk, Studio Voetbal

Drie van de vier Studio Voetbal-analisten voorspellen dezelfde kampioen

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Rafael van der Vaart

Van der Vaart: ‘Ajax maakt Godts kapot en moet winteraankoop meteen terugsturen’

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Wout Weghorst lijkt het gras op te eten

Studio Voetbal toont rare beelden: 'Eet Wout Weghorst hier het gras op?'

  • Gisteren, 22:31
  • Gisteren, 22:31
0 2 reacties
Reageren
2 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Chuba Akpom

Chuba Akpom
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (9 okt. 1995)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Lille
14
3
2024/2025
Ajax
16
3
2023/2024
Ajax
25
11
2023/2024
Middlesbrough
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel