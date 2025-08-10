Ajax-speler ‘in full psycho mode’: ‘Ik word helemaal gek van hem’

Ajax won zondag vrij moeizaam van promovendus Telstar: het mag dankbaar zijn. De spits scoorde de enige doelpunten van de wedstrijd (2-0). Toch haalt de spits alweer het bloed onder de nagels van tv-kijkers vandaan.

Weghorst heeft een zeer goed doelpuntenmoyenne achter zijn naam staan in dienst van Ajax: afgelopen seizoen scoorde hij elf keer in 1319 speelminuten. Daarmee scoort hij elke 120 minuten een doelpunt, en dan zijn zijn twee assists van vorig seizoen nog niet meegerekend. Deze jaargang is Weghorst gelijk weer op stoom, met twee doelpunten in zijn eerste negentig minuten. Zijn gedrag is echter ook regelmatig onderwerp van gesprek, en vaak eerder op een negatieve, dan op een positieve manier.

Zo wordt er gezegd dat de spits veel bezig is met de camera's en als een acteur over een voetbalveld loopt. Als Weghorst binnen de lijnen staat, is zijn gedrag volgens velen zeer overdreven, iets waarmee hij bewust of onbewust de aandacht naar zich toe trekt.

Voetbaljournalist Nico Dijkshoorn kon al na 24 minuten van Weghorst zien dat dat opvallende karakter binnen de lijnen dit seizoen niet verdwenen is. "Ik wordt nu al helemaal gek van Weghorst zijn maniertjes, vieringen en intense gesprekken met de scheidsrechter." De columnist van Voetbal International vindt zelfs dat Weghorst alweer in 'full psycho mode' is aanbeland. Veel voetbalfans op X zijn het eens met Dijkshoorn, terwijl anderen vinden dat de journalist zich niet zo moet aanstellen.

Reactie Weghorst na afloop

De 33-jarige spits was na afloop vooral blij met de overwinning van Ajax en zijn eigen doelpunten, al kon de uitvoering beter. Weghorst geeft bij ESPN toe dat hij heel erg uitkeek naar de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. "Vandaag was het weer om echie, daar was ik heel blij om. Naarmate je ouder wordt, is het wel lekker als die voorbereiding voorbij is. Ik ben vanochtend opgestaan en was wat zenuwachtig, ik had kriebels in mijn buik. Steven (Berghuis, red.) zag me binnenkomen vandaag en zei: "Die zal vandaag wel op het scorebord staan." De buitenspeler gaf de assist voor beide doelpunten van Weghorst. "Ook lekker voor hem, hij geeft hem twee keer heel lekker mee."