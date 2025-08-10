Live voetbal 2

Ajax-speler ‘in full psycho mode’: ‘Ik word helemaal gek van hem’

Ajax - Telstar
Mingus Niesten
10 augustus 2025, 19:15

Ajax won zondag vrij moeizaam van promovendus Telstar: het mag Wout Weghorst dankbaar zijn. De spits scoorde de enige doelpunten van de wedstrijd (2-0). Toch haalt de spits alweer het bloed onder de nagels van tv-kijkers vandaan.

Weghorst heeft een zeer goed doelpuntenmoyenne achter zijn naam staan in dienst van Ajax: afgelopen seizoen scoorde hij elf keer in 1319 speelminuten. Daarmee scoort hij elke 120 minuten een doelpunt, en dan zijn zijn twee assists van vorig seizoen nog niet meegerekend. Deze jaargang is Weghorst gelijk weer op stoom, met twee doelpunten in zijn eerste negentig minuten. Zijn gedrag is echter ook regelmatig onderwerp van gesprek, en vaak eerder op een negatieve, dan op een positieve manier.

Zo wordt er gezegd dat de spits veel bezig is met de camera's en als een acteur over een voetbalveld loopt. Als Weghorst binnen de lijnen staat, is zijn gedrag volgens velen zeer overdreven, iets waarmee hij bewust of onbewust de aandacht naar zich toe trekt.

Voetbaljournalist Nico Dijkshoorn kon al na 24 minuten van Weghorst zien dat dat opvallende karakter binnen de lijnen dit seizoen niet verdwenen is. "Ik wordt nu al helemaal gek van Weghorst zijn maniertjes, vieringen en intense gesprekken met de scheidsrechter." De columnist van Voetbal International vindt zelfs dat Weghorst alweer in 'full psycho mode' is aanbeland. Veel voetbalfans op X zijn het eens met Dijkshoorn, terwijl anderen vinden dat de journalist zich niet zo moet aanstellen.

Reactie Weghorst na afloop

De 33-jarige spits was na afloop vooral blij met de overwinning van Ajax en zijn eigen doelpunten, al kon de uitvoering beter. Weghorst geeft bij ESPN toe dat hij heel erg uitkeek naar de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. "Vandaag was het weer om echie, daar was ik heel blij om. Naarmate je ouder wordt, is het wel lekker als die voorbereiding voorbij is. Ik ben vanochtend opgestaan en was wat zenuwachtig, ik had kriebels in mijn buik. Steven (Berghuis, red.) zag me binnenkomen vandaag en zei: "Die zal vandaag wel op het scorebord staan." De buitenspeler gaf de assist voor beide doelpunten van Weghorst. "Ook lekker voor hem, hij geeft hem twee keer heel lekker mee."

HocusPocus
0 Reacties
17 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Wat Nico Dijkshoorn van Weghorst vindt hier plaatsen alsof het nieuws is. Alsof het van belang is. Wat een kansloze bedoening. Makkelijke paginavulling.

CG
1.732 Reacties
747 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@HocusPocus. Zeg dat wel !!

Copa
1.383 Reacties
699 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

mensen hebben echt niets te doen, Hoe kan je je storen aan dit soort zaken, dit is zooooooooooooo onbelangrijk Gaza, Oekraïne, Korea, Trump, aardbevingen, plasticberg (in de maag van veel zeedieren), de wolf enz, dat is pas belangrijk , dan maken mensen zich druk om het gedrag van een voeballer. Niet omdat hij iemand een doodschop heeft gegeven, nee omdat hij aandacht vraagt. Dan ben je echt niet normaal, als dit je stoort.

Ajeto!
379 Reacties
1.049 Dagen lid
3.945 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ik erger mij persoonlijk meer aan het feit dat er 4 wedstrijden in de eredivisie gespeeld zijn vandaag en er wordt maar bij 1 club stil gestaan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

