Kraay wijst beste centrale verdediger van de Eredivisie aan: 'Geen zwakke punten'

Hans Kraay junior roept uit tot 'beste centrale verdediger van de Eredivisie'. De 28-jarige Japanner, die eerder deze week werd gepresenteerd als nieuwe speler van Ajax, kent volgens Kraay 'geen zwakke punten'.

Itakura was tussen 2019 en 2021 tweeënhalf jaar actief bij FC Groningen, dat de verdediger destijds huurde van Manchester City. Bij Borussia Mönchengladbach ontwikkelde de Japanner zich tot een ervaren kracht in de Bundesliga, waarna de interesse vanuit de Nederlandse top op gang kwam. PSV lonkte in een eerder stadium al naar Itakura, Feyenoord was deze zomer eveneens concreet, maar Ajax toonde zich uiteindelijk het slagvaardigst en haalde hem naar Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

"Ajax heeft wel dé beste centrale verdediger die Nederland gaat hebben: Itakura", zegt Kraay zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De oud-voetballer legt uit waarom hij dat zo durft te stellen. "Ik heb hem met liefde gevolgd bij FC Groningen en ook nog wel wat in Duitsland gezien, bij Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach. Hij is goed in de lucht, hij heeft een goede inspeelpass en geeft goede rugdekking. Hij dribbelt ook nog weleens in om een man-meer-situatie op het middenveld te krijgen. Hij heeft een spijkerharde sliding tackle, maar dan een technische, dat kan hè? Hij heeft geen zwakke punten, een geweldige aankoop", besluit Kraay.