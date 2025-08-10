Live voetbal 3

Kraay wijst beste centrale verdediger van de Eredivisie aan: 'Geen zwakke punten'

Hans Kraay junior
Frank Hoekman
10 augustus 2025, 12:56

Hans Kraay junior roept Ko Itakura uit tot 'beste centrale verdediger van de Eredivisie'. De 28-jarige Japanner, die eerder deze week werd gepresenteerd als nieuwe speler van Ajax, kent volgens Kraay 'geen zwakke punten'.

Itakura was tussen 2019 en 2021 tweeënhalf jaar actief bij FC Groningen, dat de verdediger destijds huurde van Manchester City. Bij Borussia Mönchengladbach ontwikkelde de Japanner zich tot een ervaren kracht in de Bundesliga, waarna de interesse vanuit de Nederlandse top op gang kwam. PSV lonkte in een eerder stadium al naar Itakura, Feyenoord was deze zomer eveneens concreet, maar Ajax toonde zich uiteindelijk het slagvaardigst en haalde hem naar Amsterdam.

"Ajax heeft wel dé beste centrale verdediger die Nederland gaat hebben: Itakura", zegt Kraay zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De oud-voetballer legt uit waarom hij dat zo durft te stellen. "Ik heb hem met liefde gevolgd bij FC Groningen en ook nog wel wat in Duitsland gezien, bij Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach. Hij is goed in de lucht, hij heeft een goede inspeelpass en geeft goede rugdekking. Hij dribbelt ook nog weleens in om een man-meer-situatie op het middenveld te krijgen. Hij heeft een spijkerharde sliding tackle, maar dan een technische, dat kan hè? Hij heeft geen zwakke punten, een geweldige aankoop", besluit Kraay.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
399 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Je zou bijna denken dat Borussia Mönchengladbach op de 1e plek eindigde in de Bundesliga, van het rechterrijtje dat dan weer wel.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
839 Reacties
1.048 Dagen lid
5.186 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

O Hans zeg dat nou niet. Elke voetballer heeft zwakke punten. Dit kan alleen maar terug in je gezicht schieten.

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
12 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Je zou maar de verkeerde Japanner gekocht hebben lol.

