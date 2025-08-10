Raúl Moro prijst Ajax-routinier: 'Zo veel kwaliteit'

is in zijn eerste weken als speler van Ajax onder de indruk geraakt van ploeggenoot . In een interview met de NOS laat de Spaanse dribbelaar zich lovend uit over de 33-jarige routinier: "Het is een tijd geleden dat ik een linkspoot met zo veel kwaliteit in een team heb gehad."

Moro werd medio juli eindelijk gepresenteerd als speler van Ajax, dat de rechtsbenige buitenspeler voor zo'n elf miljoen euro overnam van Real Valladolid. Daarmee had technisch directeur Alex Kroes na een half jaar alsnog zijn gewenste versterking voor de linkerflank binnen. Ajax deed in de winterstop van het voorbije seizoen immers ook al een poging om Moro naar Amsterdam te halen, maar omdat de aanvaller in een competitiewedstrijd tegen Espanyol zijn sleutelbeen brak, ging er een streep door de transfer.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met de NOS zegt Moro dat hij in zijn eerste weken op De Toekomst 'al veel goede spelers' heeft gezien, maar dat één man hem specifiek is opgevallen: "Berghuis heeft veel indruk op me gemaakt. Het is een tijd geleden dat ik een linkspoot met zo veel kwaliteit in een team heb gehad", aldus de 22-jarige Spanjaard.

Moro noemt Cristiano Ronaldo 'mijn rolmodel'

In hetzelfde interview noemt Moro de inmiddels veertigjarige Cristiano Ronaldo zijn 'rolmodel'. "Al sinds ik jong ben, kijk ik tegen hem op. Mijn vader liet mij video's zien van toen hij nog voor Manchester United speelde. Hij is mijn rolmodel. Ik denk dat hij dat voor alle jonge voetballers binnen en buiten het veld wel is." Net als Ronaldo in zijn jonge jaren is Moro een speler die vooral sterk is in het dribbelen en het maken van onvoorspelbare acties. "Dat is een van mijn sterkste punten. Daar moet ik gebruik van maken om het team te helpen", zegt Moro.

Moro lijkt later vandaag (zondag) zijn officiële debuut in de Johan Cruijff ArenA te gaan maken, als Ajax het in de eerste speelronde van de Eredivisie opneemt tegen promovendus Telstar. De wedstrijd begint om 14.30 uur.