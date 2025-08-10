Raúl Moro prijst Ajax-routinier: 'Zo veel kwaliteit'

Raúl Moro is in zijn eerste weken als speler van Ajax onder de indruk geraakt van ploeggenoot Steven Berghuis. In een interview met de NOS laat de Spaanse dribbelaar zich lovend uit over de 33-jarige routinier: "Het is een tijd geleden dat ik een linkspoot met zo veel kwaliteit in een team heb gehad."
Moro werd medio juli eindelijk gepresenteerd als speler van Ajax, dat de rechtsbenige buitenspeler voor zo'n elf miljoen euro overnam van Real Valladolid. Daarmee had technisch directeur Alex Kroes na een half jaar alsnog zijn gewenste versterking voor de linkerflank binnen. Ajax deed in de winterstop van het voorbije seizoen immers ook al een poging om Moro naar Amsterdam te halen, maar omdat de aanvaller in een competitiewedstrijd tegen Espanyol zijn sleutelbeen brak, ging er een streep door de transfer.
In gesprek met de NOS zegt Moro dat hij in zijn eerste weken op De Toekomst 'al veel goede spelers' heeft gezien, maar dat één man hem specifiek is opgevallen: "Berghuis heeft veel indruk op me gemaakt. Het is een tijd geleden dat ik een linkspoot met zo veel kwaliteit in een team heb gehad", aldus de 22-jarige Spanjaard.
In hetzelfde interview noemt Moro de inmiddels veertigjarige Cristiano Ronaldo zijn 'rolmodel'. "Al sinds ik jong ben, kijk ik tegen hem op. Mijn vader liet mij video's zien van toen hij nog voor Manchester United speelde. Hij is mijn rolmodel. Ik denk dat hij dat voor alle jonge voetballers binnen en buiten het veld wel is." Net als Ronaldo in zijn jonge jaren is Moro een speler die vooral sterk is in het dribbelen en het maken van onvoorspelbare acties. "Dat is een van mijn sterkste punten. Daar moet ik gebruik van maken om het team te helpen", zegt Moro.
Moro lijkt later vandaag (zondag) zijn officiële debuut in de Johan Cruijff ArenA te gaan maken, als Ajax het in de eerste speelronde van de Eredivisie opneemt tegen promovendus Telstar. De wedstrijd begint om 14.30 uur.
1430: Helpers weg. Alle deskundigen, ook hier ,met de billen bloot. De spanning stijgt bij de Ajax fans. Ik hoop blij verrast te worden door Heitinga en co.
@Ruud40.. thuis tegen Telstar. Stijgt de spanning dan al?
@KingCrimson Jazeker. Nieuwe trainer, nieuw (moeilijk) systeem is altijd lastig. Tegen Como en Monaco waren geen gala voorstellingen van een ingespeeld team. Ik heb het idee dat Farioli op dit moment qua team al een maand voorlag op Heitinga. Dus spanning over of we het beloofde goede voetbal gaan zien of dat het nog steeds een moeizame pot wordt waar weinig te genieten valt. Telstar zal het beproefde recept van 10 verdedigers gebruiken. Dus vandaag wordt duidelijk wat de waarde dan is van een Moro en hopelijk zien we Oscar. Defensief is het nogal wankel tov vorig seizoen, hoeveel kansen Telstar gaat krijgen is interessant. Dus ook al is er geen spanning tav het resultaat, vandaag is de onthulling van een groot deel wat we de rest van het seizoen kunnen verwachten.
@ERIMIR Is je account gehakt?
@Ajeto! Nee, want Ajax is WEER overnieuw begonnen. Waar Feyenoord, AZ, Utrecht, etc rustig verder bouwen op het team van vorig seizoen doet Ajax hetzelfde als de afgelopen 3 seizoenen: dit seizoen gaan we alles helemaal anders doen want vorig seizoen was het niet goed. Enige vooruitgang vorig seizoen was dat de trainer niet halverwege is ontslagen. Alleen maar omdat dat niet kon, alle fans en de selectie stond achter Farioli. Voor de rest is voor de 4e maal op rij alles wat vorig seizoen opgebouwd is weggegooid, want het was niet goed. Als je nog niet gezien hebt dst het team de nieuwe speelwijze bij lange na nog niet onder de knie heeft dan hen je de oefenwedstrijden niet gezien.
@Ruud40
Nee, mijn account is niet gehackt. Snap jouw pessimisme niet. Tov vorig seizoen heeft Ajax een forse kwaliteitsimpuls gedaan door de komst van Oscar, Moro, Jaros etcetera. Daarnaast zijn er nieuwe talenten Bounida en Bouwman min of meer op gestaan. Dus zeg ik als Ajax vanmiddag van deze promovendus met deze kwaliteiten thuis van deze promovendus kan winnen, hoort ze niet thuis in de ED. In de CL is het nog afwachten, maar in de ED gaat Ajax vol voor de titel.
Spanning? Spanning tegen het kookpunt? Welnee joh. Het is allemaal wat het is. Heitinga is nieuw. Heitinga is onervaren. Nieuwe spelers, nieuwe speelwijze. Er staat (nog) geen hecht team op het veld, de transferperiode is nog niet afgelopen. Eventuele spanning is er pas als Heitinga er een team van weet te bakken met een goed lopende speelstijl. Dan pas kun je zien hoe Ajax zich gaat verhouden tot andere clubs en in algemene zin in de Eredivisie. Tot dan is het gewoon maar wat afwachten hoe één en ander zich ontwikkeld.
