Vermoedelijke opstelling Ajax: Maakt Gloukh basisdebuut tegen Telstar?

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 14:15

Het is niet waarschijnlijk dat Oscar Gloukh zondag al zijn basisdebuut gaat maken bij Ajax. John Heitinga lijkt te gaan kiezen voor de ‘vertrouwde’ namen Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Kenneth Taylor. De Amsterdammers trappen het seizoen om 14.30 uur (tegen Telstar) af en doen dat waarschijnlijk in deze opstelling.

De belangrijkste vraag bij veel Ajacieden, is of Gloukh zondag minuten gaat maken tegen Telstar. Die kans lijkt niet groot, want de van Red Bull Salzburg overgekomen middenvelder trainde pas een aantal keer mee met de selectie en speelde bovendien in geen enkele oefenwedstrijd mee. De kans is groter dat Gloukh als invaller op het veld verschijnt tegen Telstar.

Ajax kan tegen de promovendus niet beschikken over nieuwkomer Ko Itakura. De verdediger is sinds vrijdag officieel speler van de Amsterdammers, maar is nog niet speelgerechtigd. Daarnaast is Josip Sutalo nog geblesseerd, waardoor het centrum waarschijnlijk gevormd gaat worden door Aaron Bouwman en Youri Regeer. Op de backposities lijkt Heitinga wederom te kiezen voor Youri Regeer (rechts) en Owen Wijndal (links). Op doel staat Vitezslav Jaros.

Mokio, Taylor en Klaassen zullen vermoedelijk als middenvelders aan de aftrap verschijnen. Laatstgenoemde draagt meteen ook de aanvoerdersband bij Ajax, zo maakte Heitinga vrijdag bekend. In de voorhoede staat een vraagteken achter de naam van Brian Brobbey. De spits raakte in de laatste oefenwedstrijd tegen AS Monaco (2-2) geblesseerd. Wout Weghorst leek echter hoe dan ook de voorkeur te krijgen boven Brobbey. Vanaf de flanken kiest Heitinga waarschijnlijk voor Steven Berghuis en nieuwkomer Raúl Moro.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Telstar:

Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Moro.

