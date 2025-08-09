Live voetbal

Fabrizio Romano komt plots met groot Ajax-nieuws over Divine Mukasa

Foto: © ajax.nl
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 11:06

Ajax is nog altijd gecharmeerd van het Divine Mukasa (17). De talentvolle middenvelder van Manchester City, die afgelopen seizoen al gevolgd werd door de Amsterdammers, lijkt echter niet te vertrekken uit Engeland. Dat weet Fabrizio Romano althans.

Ajax stuurde afgelopen april al scouts naar Engeland toe om Mukasa live in actie te mogen zien. De middenvelder maakte grote indruk in de Onder 18 van Manchester City, waar hij in negentien competitiewedstrijden betrokken was bij liefst 31 doelpunten. Eind januari wist Romano al te melden dat Ajax interesse zou hebben in de diensten van Mukasa. De Amsterdammers zouden op dat moment echter nog niet concreet in de markt zijn geweest. Destijds werd Bayer Leverkusen ook genoemd als geïnteresseerde club.

Artikel gaat verder onder video

Wat blijkt is dat Ajax nog altijd geïnteresseerd is in het supertalent van Manchester City. Maar of de jongeling daadwerkelijk naar Amsterdam trekt, lijkt onwaarschijnlijk. Volgens Romano hebben the Citizens ‘alle vertrouwen’ in een langere samenwerking met de middenvelder, ondanks ‘toenaderingspogingen’ van Ajax. Ook Bayern München kan de komst van Mukasa zo goed als vergeten.

De interesse van Ajax in Mukasa komt mogelijk uit de koker van Kelvin de Lang. De 44-jarige hoofdscout van de Amsterdammers was, voordat hij in 2023 bij Ajax aan de slag ging, zes seizoenen werkzaam bij Manchester City, onder meer in de functie van jeugdscout. 

  Gisteren, 22:33
  Gisteren, 19:40
  Gisteren, 18:54
Divine Mukasa

Divine Mukasa
Team: Man City
Leeftijd: 17 jaar (22 aug. 2007)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Man City
15
2
2023/2024
Man City
0
0
2022/2023
West Ham
10
1
2022/2023
West Ham
0
0

Meer info

