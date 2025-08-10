Feyenoord vindt missend puzzelstukje: ‘Hier hadden ze zo veel problemen mee’

De wisselwerking tussen en loopt in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen erg goed, zo stelt Karim El Ahmadi bij Dit Was Het Weekend. De diepgang die Steijn met zich meebrengt, is volgens de analist iets waar het vorig jaar aan ontbeerde bij Feyenoord. Volgens El Ahmadi gaat Steijn met name tegen inzakkende tegenstanders bewijzen van grote waarde te zijn.

Feyenoord versterkte zich deze zomer met Eredivisie-topscorer Steijn, die voor tien miljoen euro overkwam van FC Twente. In zijn eerste competitiewedstrijd voor de Rotterdammers was hij direct van grote waarde, door na drie minuten een vrije trap tegen de touwen te schieten. Zijn doelpunten zijn echter niet het enige waarin Steijn al grote impact heeft op het spel van de ploeg van Robin van Persie, ziet El Ahmadi.

“Ik vind de wisselwerking tussen die twee heel goed”, begint de analist. “Je ziet ook in de wedstrijd, waar ze vorig jaar heel veel problemen mee hadden, is iemand die om de spits heen speelde en diepteloopjes maakt. Dit miste je vorig seizoen achter de spits, iemand als Steijn, een echte nummer tien die er heel vaak omheen speelt en altijd in de zestien is.” El Ahmadi benoemt dat Jakub Moder en Antoni Milambo die rol vorig seizoen vaak invulden, maar dat zij allebei niet echt aanvallende middenvelders zijn.

Met zijn diepteloopjes maakt Steijn het leven voor Ueda ook een stuk ‘makkelijker’, vindt El Ahmadi. “Hij houdt altijd de centrale verdedigers bezig”, gaat de oud-middenvelder verder, waarna er beelden worden getoond waarop Steijn op dezelfde hoogte als Ueda staat. “Kijk hoe hoog hij staat. Centrale verdedigers weten niet wie ze moeten dekken en dat is denk ik wel lekker voor Ueda.” El Ahmadi benadrukt dat hij verwacht dat Steijn met zijn impact ‘in de kleine wedstrijden in De Kuip’ de beste aankoop van Feyenoord gaat zijn.