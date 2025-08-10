Grote naam van Feyenoord komt er niet aan te pas: 'Voorlopig buiten de pikorde'

valt vooralsnog buiten de boot Feyenoord. De 26-jarige aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten kwam in de eerste twee officiële duels van het nieuwe seizoen nog niet in actie voor de ploeg van Robin van Persie en lijkt voorlopig ook niet op speeltijd te hoeven rekenen, zo schrijft Sjoerd Mossou in een analyse in het Algemeen Dagblad.

Feyenoord nam Stengs in de zomer van 2023 voor zes miljoen euro over van OGC Nice, dat de oud-speler van AZ in het voorgaande seizoen had verhuurd aan Royal Antwerp FC. In zijn debuutjaar in De Kuip kwam Stengs tot 43 officiële wedstrijden, waarin hij direct betrokken was bij 25 doelpunten (acht goals, zeventien assists). Het leidde in november 2023 tot een rentree in het Nederlands elftal, waarvoor Stengs twee jaar niet was opgeroepen. Tegen voetbaldwerg Gibraltar scoorde de Feyenoorder zelfs 0-3, in een duel dat door Oranje met 0-6 werd gewonnen.

Het tweede seizoen van Stengs in Rotterdamse dienst stond vooral in het teken van blessures. Door problemen met zijn knie, hamstring én enkel kwam de technicus uiteindelijk nog geen 800 minuten in actie voor Feyenoord, verdeeld over zestien wedstrijden. Daarin scoorde hij eenmaal en leverde hij vier assists. In de voorbereiding op het huidige seizoen, zijn derde als speler van de Rotterdammers, komt Stengs er vooralsnog niet aan te pas.

Van Persie hield Stengs tegen Fenerbahçe (2-1 winst) negentig minuten aan de kant. Zaterdag, bij de openingswedstrijd in de Eredivisie tegen NAC Breda (2-0), was hem hetzelfde lot beschoren. "Helder is dat Calvin Stengs voorlopig buiten de pikorde valt op het drukbezette middenveld", noteert Mossou dan ook in zijn analyse van het huidige Feyenoord. Van Persie hield na afloop van de wedstrijd wel een hoopvol betoog voor de middenvelder en aankoop Gonçalo Borges, die tot zijn teleurstelling eveneens niet van de bank kwam. Stengs is terecht 'niet blij' met de situatie, zo vertelde de trainer.

"Hij traint hartstikke goed, dus die wil je echt wel waar het kan kansen geven. Moeilijk is het niet, maar dat is wel een uitdaging en daar denken we iedere dag heel hard over na om uiteindelijk iedereen zijn minuten te geven. Je moet ze ook verdienen en de jongens die invallen verdienen ze op dat moment het meest. Soms is het overmacht, zoals nu met Borges, dus daarin proberen we echt wel iedereen zijn verdiende minuten te geven. Soms lukt dat niet en dat is niet moeilijk. Dat is een luxe, alleen moet ik dat wel managen en ook daar loop ik niet voor weg", aldus Van Persie.