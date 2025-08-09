Van Persie spreekt minutenlang op het veld met teleurgestelde miljoenenaankoop Feyenoord

Robin van Persie heeft na de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda minutenlang met gesproken op het veld van De Kuip. De trainer legde Borges uit waarom hij geen minuten maakte. Hij had hem graag willen brengen als invaller, maar door omstandigheden kwam het daar niet van.

ESPN toonde na afloop beelden waarop te zien was dat Van Persie een gesprek voerde met zijn pupil. Volgens journalist Sinclair Bischop duurde het gesprek vijf à zeven minuten. Van Persie omhelsde de van FC Porto overgenomen aanvaller, die ook woensdag tegen Fenerbahçe (2-1 zege) negentig minuten op de bank bleef.

“We maken altijd een plan voor de wedstrijd, een soort ideaal plan, en dat is wel uitgekomen. Grotendeels, althans”, zegt Van Persie. “Ik had graag Borges nog minuten gegund. Dat verdient hij ook. Borges is natuurlijk een grote aankoop en doet het hartstikke goed, dus ik kan me zijn teleurstelling ook wel voorstellen. Dat kwam er helaas niet van, omdat Ayase (Ueda, red.) een beetje leegliep.”

"Dus toen hebben we de keuze gemaakt, vooral richting dinsdag, om Ayase nog even eraf te halen”, legt de oefenmeester uit. “Maar alle andere posities en spelers zijn volgens plan gegaan.” Van Persie neemt het Borges niet kwalijk dat hij teleurgesteld was. “Ik weet wat er in zo’n jongen omgaat, omdat hij goed is begonnen.” Borges kwam deze zomer voor minstens tien miljoen euro over van Porto.

“Hij heeft nog niet gespeeld, tenminste niet in een officiële wedstrijd. Daarbij heb ik hem verteld dat hij wat geduld moet hebben. Dat het seizoen lang is, dat we heel veel wedstrijden hebben en dat we hem niet voor niets hebben gehaald”, vervolgt RVP. “Want wij geloven in hem, ik geloof in hem en hij gaat zijn kansen echt nog krijgen. Dat was het enige puntje vandaag dat iets anders had kunnen lopen. Die minuten verdient hij wel en die gaat hij ook krijgen.”

'Ook Stengs is niet blij'

Van Persie weet dat het bij zijn baan hoort om spelers soms teleur te stellen. Zo heeft ook Calvin Stengs nog geen officiële minuut gemaakt. Ook hij is niet blij. “En terecht, want ook Stengs traint hartstikke goed, dus die wil je echt wel waar het kan kansen geven. Moeilijk is het niet, maar dat is wel een uitdaging en daar denken we iedere dag heel hard over na om uiteindelijk iedereen zijn minuten te geven. Je moet ze ook verdienen en de jongens die invallen verdienen ze op dat moment het meest. Soms is het overmacht, zoals nu met Borges, dus daarin proberen we echt wel iedereen zijn verdiende minuten te geven. Soms lukt dat niet en dat is niet moeilijk. Dat is een luxe, alleen moet ik dat wel managen en ook daar loop ik niet voor weg.”