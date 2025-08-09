Mario Been ergert zich: 'Met zijn tweeën zijn ze verantwoordelijk voor 1/3e van het balverlies!'

Mario Been ergerde zich in de eerste helft van Feyenoord – NAC Breda aan de buitenspelers van de thuisploeg. en leden voortdurend balverlies, zag Been. Hij vindt het bovendien frustrerend dat Hadj Moussa vaak voor eigen succes gaat.

“Met name Hadj Moussa en Diarra aan de andere kant zijn verantwoordelijk voor één derde van het balverlies van heel Feyenoord. Als het allemaal lukt is het geweldig, maar hier heb je dus een moment dat hij zijn hoofdje omhoog moet gooien en gewoon bij de tweede paal Diarra aan moet spelen”, doelt Been op een moment in de zesde minuut, toen Hadj Moussa zich vastliep in het strafschopgebied.

“Ja, dan gaat hij weer kappen, nou, je spitsen kunnen weer teruglopen, balverlies en iedereen moet weer terug”, verzucht Been in de studio van ESPN. “Dit gebeurt gewoon veel te vaak vanaf de zijkanten, omdat hij altijd naar binnen kapt en eigenlijk voor eigen succes gaat.” In de tiende minuut gebeurde hetzelfde. “In plaats van zijn hoofdje af en toe even omhoog te tillen… Hier lopen vier, vijf mensen mee, nou, kies er maar eentje uit!”

“Ja, en die vijf lopen ook weer voorbij de bal en je kan weer terug. Dat moet bij hem gewoon veel beter”, vindt de voormalig trainer van Feyenoord. “En nogmaals, ik hou van zijn manier van spelen, want het is wel één van de weinigen die dat heeft. Aan de andere kant Diarra ook, die gaat ook altijd naar binnen, nagenoeg nooit buitenom.”

Dat maakt het veldspel voorspelbaar voor een tegenstander, waarschuwt Been. “Maar het is tegenwoordig de mode dat de buitenspelers allemaal tegen hun been in spelen, omdat ze dan naar binnen kunnen komen om op goal te schieten. Maar het was niet vreemd dat Feyenoord de meeste kansen had door de as van het veld en over de zijkanten komt nagenoeg niks door.”

