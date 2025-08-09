Live voetbal 1

Boy Kemper is plots woest op Ayase Ueda en geeft hem een duw

Boy Kemper en Ayase Ueda
Foto: © ESPN

Dominic Mostert
9 augustus 2025, 19:23

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda. Boy Kemper van NAC was plots woest op Ayase Ueda, die ogenschijnlijk onbedoeld op zijn tenen ging staan.

Terwijl Feyenoord zich voorbereidde op het nemen van een corner, zette Ueda wat passen in het zestienmetergebied. Hij kwam met zijn noppen op de voet van Kemper, die hem meteen een duw gaf en daarna naar de grond ging.



De Japanner bood meteen zijn verontschuldigingen aan. “Die is daar echt niet bewust mee bezig”, zei ESPN-commentator Teun de Boer meteen over het contact.

Kemper ging daarna toch nog in gesprek met scheidsrechter Allard Lindhout, maar tot een sanctie kwam het niet. Op het moment van het incident stond Feyenoord met 1-0 voor dankzij een vroeg doelpunt van Sem Steijn uit een directe vrije trap.



Ruzie tussen Boy Kemper en Ayase Ueda tijdens Feyenoord - NAC
© ESPN

Feyenoord - NAC

2 - 0
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026



Boy Kemper

Boy Kemper
Team: NAC
Leeftijd: 26 jaar (21 jun. 1999)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NAC
1
0
2024/2025
NAC
29
1
2023/2024
NAC
21
2
2022/2023
ADO
25
2



Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Groningen
0
0
0
8
Heerenveen
0
0
0



