Boy Kemper is plots woest op Ayase Ueda en geeft hem een duw

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda. van NAC was plots woest op , die ogenschijnlijk onbedoeld op zijn tenen ging staan.

Terwijl Feyenoord zich voorbereidde op het nemen van een corner, zette Ueda wat passen in het zestienmetergebied. Hij kwam met zijn noppen op de voet van Kemper, die hem meteen een duw gaf en daarna naar de grond ging.

Artikel gaat verder onder video

De Japanner bood meteen zijn verontschuldigingen aan. “Die is daar echt niet bewust mee bezig”, zei ESPN-commentator Teun de Boer meteen over het contact.

Kemper ging daarna toch nog in gesprek met scheidsrechter Allard Lindhout, maar tot een sanctie kwam het niet. Op het moment van het incident stond Feyenoord met 1-0 voor dankzij een vroeg doelpunt van Sem Steijn uit een directe vrije trap.

Volg de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC in ons liveverslag!