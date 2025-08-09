Van Persie deelt alvast waarschuwing uit: 'Dit ga ik nog vaker doen'

Feyenoord boekte woensdag een knappe 2-1 overwinning op Fenerbahçe, maar er werd misschien nog wel meer gesproken over de aanvoerderskwestie. Kort voor de wedstrijd werd bekend dat Quinten Timber zijn band moet afstaan en niet eens meer bij de eerste drie captains zit. Het besluit bracht veel teweeg, zag trainer Robin van Persie.

Fans, analisten en zelfs bondscoach Ronald Koeman spraken zich uit over de keuze. “Het moeilijke ervan was: aanvoerder 1 is die, aanvoerder 2 is die, aanvoerder 3 is die… Dan denk ik: oh, dan passeer je hem wel héél erg!”, zei Koeman. Vlak voor de eerste competitiewedstrijd tegen NAC Breda wordt Van Persie door ESPN gevraagd naar alle reacties vanuit de buitenwereld.

“Het verbaasde me niet dat het er zoveel over is gegaan de afgelopen dagen”, zei hij desgevraagd. “Iedere verandering bij een club als Feyenoord brengt meningen met zich mee. Dat is helemaal prima en ook hetgeen wat onze club zo mooi en groot maakt. Daarbij zeg ik ook meteen dat ik wellicht in de toekomst wel meerdere keuzes zal gaan maken waar niet iedereen het mee eens is.”

'Meningsverschillen zijn prima'

Dat is ook prima, stelt de oud-topvoetballer. “Ik heb ook niet de illusie dat iedereen het met mijn keuzes een zal zijn. Die keuzes maak ik ook niet alleen. Ik heb een heel grote staf om me heen. Heel veel mensen zijn daarin betrokken en heel veel mensen betrek ik er ook in. Zeker bij dit soort belangrijke keuzes, die maken we samen en daar staan wij volledig achter. Maar dat er veel meningen zijn, dat vind ik gezond en prima.”

Zo’n keuze waar veel meningen over zullen zijn, is het besluit om te rouleren tegen NAC. Zo zijn In-Beom Hwang, Leo Sauer, Quinten Timber en Jordan Bos op de bank beland. “Het heeft ook gedeeltelijk te maken met hoe de spelers uit de wedstrijd zijn gekomen van afgelopen week. Ik ben geen coach die rouleert om het rouleren. Je moet je plekje verdienen, maar ik kijk wel hoe spelers uit een wedstrijd komen. Er zijn wat wisselingen op het middenveld. De jongens die nu gaan spelen met Targhalline en Valente hebben we alle vertrouwen in”, aldus Van Persie.