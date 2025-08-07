Koeman is compleet verrast door Van Persie: 'Hij passeert Timber wel héél erg!'

Ronald Koeman is verrast door het besluit van Robin van Persie om een nieuwe aanvoerder aan te wijzen bij Feyenoord. Niet alleen moest zijn aanvoerdersband inleveren; hij behoort niet eens tot de eerste drie captains die Van Persie aanwees.

Van Persie verraste door Sem Steijn de band te geven, met Anis Hadj Moussa en Givairo Read daarachter. “Ja, dat is een keuze uiteindelijk”, zegt Koeman daarover bij De Oranjezomer. “Het moeilijke ervan was: aanvoerder 1 is die, aanvoerder 2 is die, aanvoerder 3 is die, en aanvoerder 4... Dan denk ik: oh, dan passeer je hem wel héél erg!”

Koeman denkt te weten waarom Van Persie het besluit heeft genomen. “Zij weten intern waarschijnlijk dat Quinten Timber het liefst een stap maakt naar het buitenland. Dus dat zal denk ik meegeteld hebben.” Koeman krijgt daarna de vraag of hij hetzelfde gedaan zou hebben. “Als hij nog gewoon alles geeft voor de club waarvoor hij speelt, zou het voor mij niet deze situatie als aanvoerder veranderen.” De bondscoach zegt ervan overtuigd te zijn dat Timber nog gewoon alles geeft voor Feyenoord.

Jack van Gelder: 'Timber loopt uit zijn contract'

Jack van Gelder reageert: “Het is niet dat hij weg wil, maar hij heeft nog maar een jaar contract. Hij loopt uit zijn contract. Als hij nu niet weggaat, kan hij volgend jaar transfervrij weg. Dat speelt natuurlijk heel erg mee.”

“Maar dat is een zaak van de club”, antwoordt Koeman daarop. “En ik vind gewoon, als je voor iemand kiest - hij was aanvoerder - en je dan niet ziet dat hij te veel met andere dingen bezig is… Ik kan daar niet over oordelen, ik sta daarbuiten. Het is wat mij betreft totaal niet im frage dat Timber niet doet wat hij altijd gedaan heeft.”

Koeman zag Feyenoord dinsdag met 2-1 winnen van Fenerbahçe. Verwacht hij dat zijn oude club volgende week dinsdag de laatste voorronde van de Champions League bereikt? “Ik ben daar niet zeker van. Fenerbahçe viel mij tegen en is geen Europese top, maar het is daar wel een heksenketel. Daar moet je rustig zijn. Het zou een geweldige prestatie zijn van Feyenoord als ze het redden. Ik hoop het.”