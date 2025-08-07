Live voetbal

De Telegraaf weet meer over situatie Timber bij Feyenoord

De Telegraaf weet meer over situatie Timber bij Feyenoord
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 16:41

Quinten Timber heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Premier League, zo weet De Telegraaf. De middenvelder van Feyenoord beschikt over een aflopend contract en is momenteel in gesprek dit te verlengen. Tijdens de onderhandelingen focust zijn management echter op een verkoop deze zomer.

Robin van Persie baarde woensdagavond opzien door de aanvoerdersband van Timber af te nemen. Nieuweling Sem Steijn werd benoemd tot nieuwe captain, met Anis Hadj Moussa en Givairo Read als tweede en derde keuze. Waar Van Persie voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe (2-1 zege) niet al te veel kwijt wilde over de beslissing, gaf hij na afloop aan dat hij van zijn aanvoerder ‘commitment’ verwacht.

Nu is het zo dat Timber bij Feyenoord over een aflopend contract beschikt, waarover beide partijen in onderhandeling zouden zijn. Eerder werd duidelijk dat deze gesprekken moeizaam verlopen, maar daar is volgens de middenvelder zelf niets van waar. Vooralsnog heeft hij echter niet bijgetekend, waardoor Van Persie die ‘commitment’ mist bij zijn sterspeler.

Volgens De Telegraaf is de clubleiding van Feyenoord op de hoogte van het feit dat Timber graag deze zomer vertrekt uit De Kuip en heeft de beslissing van Van Persie daarmee te maken. De middenvelder zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar de Premier League. Vanuit zijn management lag de focus ook vooral op een zomers vertrek, maar dit werd door zijn blessure in de tweede seizoenshelft van afgelopen jaar bemoeilijkt.

Dug out
281 Reacties
649 Dagen lid
3.185 Likes
Dug out
    1
    + 1
Zie je nu wel, de twee gasten bij de Telegraaf zijn Ajax-haters en gewoon Feyenoord fans. Andersom lijkt het AD juist pro-Ajax te zijn…

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
    0
    + 1
De Telegraaf en Ajax hebben al jaren een zeer slechte relatie met elkaar. Vandaar dat je van de Telegraaf ook maar zelden een positief bericht over Ajax zult zien. Verder verbaas ik me er nog steeds over dat vrijwel geen enkele krant of sportwebsite objectief is. FCUpdate zelf ook niet.

Quinten Timber

Quinten Timber
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

