De Telegraaf weet meer over situatie Timber bij Feyenoord

heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Premier League, zo weet De Telegraaf. De middenvelder van Feyenoord beschikt over een aflopend contract en is momenteel in gesprek dit te verlengen. Tijdens de onderhandelingen focust zijn management echter op een verkoop deze zomer.

Robin van Persie baarde woensdagavond opzien door de aanvoerdersband van Timber af te nemen. Nieuweling Sem Steijn werd benoemd tot nieuwe captain, met Anis Hadj Moussa en Givairo Read als tweede en derde keuze. Waar Van Persie voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe (2-1 zege) niet al te veel kwijt wilde over de beslissing, gaf hij na afloop aan dat hij van zijn aanvoerder ‘commitment’ verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Nu is het zo dat Timber bij Feyenoord over een aflopend contract beschikt, waarover beide partijen in onderhandeling zouden zijn. Eerder werd duidelijk dat deze gesprekken moeizaam verlopen, maar daar is volgens de middenvelder zelf niets van waar. Vooralsnog heeft hij echter niet bijgetekend, waardoor Van Persie die ‘commitment’ mist bij zijn sterspeler.

Volgens De Telegraaf is de clubleiding van Feyenoord op de hoogte van het feit dat Timber graag deze zomer vertrekt uit De Kuip en heeft de beslissing van Van Persie daarmee te maken. De middenvelder zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar de Premier League. Vanuit zijn management lag de focus ook vooral op een zomers vertrek, maar dit werd door zijn blessure in de tweede seizoenshelft van afgelopen jaar bemoeilijkt.