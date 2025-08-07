Felle Vink laakt ‘hele gekke keuze’ Van Persie: ‘Die twee zijn de échte leiders’

Marciano Vink begrijpt er niets van dat Robin van Persie heeft gekozen om aanvoerder van Feyenoord te maken. De analist stelt dat en de echte leiders zijn bij de Rotterdammers. Vink zou een van hen dan ook de band hebben gegeven.

Van Persie zorgde woensdag voor een grote verrassing door nieuweling Steijn als aanvoerder het veld in te sturen tegen Fenerbahçe. De oefenmeester legde verder uit dat Anis Hadj Moussa en Givairo Read zijn benoemd tot tweede en derde aanvoerder. Waarom hij de band van Timber heeft afgenomen, wilde hij nog niets over kwijt. “Als ik het rijtje hoor met eerste, tweede en derde aanvoerder en je hebt Hwang en Timber op het veld staan, vind ik het een hele gekke keuze”, begint Vink bij Voetbalpraat.

Artikel gaat verder onder video

“Steijn is een hartstikke goede voetballer, maar hij is net nieuw bij de club en zal zijn handen vol hebben aan zichzelf om het publiek te overtuigen”, gaat de analist verder. “Om hem dan zo vroeg al de aanvoerdersband te geven, vind ik best een ding.” Vink vraagt zich vervolgens af of Steijn in het verleden al aanvoerder is geweest bij een van zijn vorige clubs, maar dat is niet het geval.

Dat Van Persie heeft gekozen voor Steijn, Hadj Moussa en Read, vindt Vink gezien de rest van het team opvallend. “In het hele team heb je spelers met veel meer ervaring. Sommigen zijn ook nieuw bij de club, zoals Ahmedhodzic en Watanabe. Maar Timber en Hwang…”, spreekt de oud-voetballer zijn verbazing uit. “Als ik Hwang zie spelen, hij heeft Feyenoord de eerste twintig minuten echt bij de hand genomen. Timber moest in het begin in de wedstrijd komen, maar vond ook zijn draai. Die twee vind ik écht de leiders. Als je ziet hoe die twee het middenveld regeren, ben je als speler echt aanvoerder.”