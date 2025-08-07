Live voetbal

Politie houdt Fenerbahçe-supporter aan voor poging tot doodslag na duel met Feyenoord

Politie houdt Fenerbahçe-supporter aan voor poging tot doodslag na duel met Feyenoord
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 13:26

De politie van Rotterdam heeft woensdagavond een supporter van Fenerbahçe aangehouden na afloop van het duel tussen Feyenoord en de Turken, weet het Algemeen Dagblad. Drie mannen gooiden een zware metalen paal over een omheining heen, waarbij een supporter van Feyenoord werd geraakt. Een verdachte is aangehouden voor poging tot doodslag, zware mishandeling en openbare geweldpleging.

Feyenoord wist woensdag in eigen huis de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League met 2-1 te winnen dankzij een late treffer van Anis Hadj Moussa. Na afloop van het duel ging het mis buiten het stadion. Op beelden op social media is te zien hoe drie mannen, waarvan één in een Fenerbahçe-shirt, een zware metalen paal over de afscheiding tussen de uit- en thuissupporters heen tillen.

Aan de andere kant van de afscheiding staan een steward en een supporter, waarbij de supporter de rand van de paal vol op het hoofd krijgt en naar de grond gaat. De steward lijkt minder hard geraakt te worden, maar krijgt alsnog een flinke tik. Na de klap moeten andere supporters het slachtoffer wegdragen. Tegenover Rijnmond laat de politie weten dat de supporter 'lichtgewond' is geraakt. "Maar dat had veel erger kunnen aflopen."

De politie bevestigt tegenover het AD dat er na de wedstrijd één persoon is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, zware mishandeling en openbare geweldpleging. De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak en sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen worden verricht. Buiten deze zaak heeft de politie ook elf mensen aangehouden voor wapenbezit, het afsteken van vuurwerk, verstoring van de openbare orde en het verbreken van de huisregels.

Martine
11 Reacties
182 Dagen lid
175 Likes
Martine
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Denk niet dat dit NIEUWS in dezelfde Turkse kranten “van het grote nieuws met ophef over een shirtje” zal staan. Nu die andere 2 malloten nog oppakken

gtsb 2.0
5.861 Reacties
1.045 Dagen lid
27.466 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Martine en hier heel snel op fc update dat shirtje. Nu ik wat gezegd hebt kom in een keer dit berichtje . Wat in de ochtend al nieuws was .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

