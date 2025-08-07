Mourinho zet journalist voor schut: ‘Je bent altijd ongelukkig na de return’

José Mourinho en Joep Schreuder gingen woensdagavond weer een opvallende woordenwisseling aan. De Portugees stelde op de persconferentie na Feyenoord - Fenerbahçe (2-1) dat hij Schreuder nog nooit gelukkig heeft gezien na een return tussen een van zijn ploegen en Feyenoord. Vervolgens verwelkomt hij de journalist van de NOS alvast in ‘de hel’, doelend op het stadion van Fenerbahçe.

Feyenoord wist woensdag door een late treffer van Anis Hadj Moussa met een doelpunt verschil te winnen van Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. Op de persconferentie vraagt Schreuder aan Mourinho of hij nog steeds verwacht dat het ‘fifty-fifty’ is, wat hij bevestigt. “Weet je dat ik nog nooit in dit stadion heb gewonnen?”, vraagt de Portugees vervolgens. “Maar ik win de returns”, voegt hij eraan toe, terwijl hij begint te lachen.

“Ik ben niet bijgelovig”, gaat Mourinho verder. “Als we vandaag hadden verloren en ze vandaag veel beter waren, zou ik zeggen dat we weinig kans hebben in de return.” Dat is volgens The Special One echter niet het geval. “In de eerste helft waren zij íéts beter, maar in de tweede helft waren wij véél beter. We hoeven niet met 3-0, 4-0 te winnen. Winnen met een doelpunt verschil betekent verlenging.” Mourinho benadrukt dat dit ‘niet makkelijk’ zal zijn en geeft ook aan dat hij niet wil zeggen dat zijn ploeg dit ‘honderd procent’ voor elkaar zal krijgen. “Voetbal is voetbal en ik heb respect voor Feyenoord, maar wij hebben het gevoel dat het kan.”

Mourinho heeft nog een reden waarom hij vertrouwen heeft in een goede afloop voor zijn ploeg. “Je bent altijd ongelukkig na afloop van de return”, zegt hij tegen Schreuder. “Maar we zijn wel goede vrienden, toch? Welkom in Istanbul, welkom in Kadiköy (het district waar Fenerbahçe speelt, red.), welkom in de hel”, besluit hij.