Live voetbal

Mourinho zet journalist voor schut: ‘Je bent altijd ongelukkig na de return’

Fenerbahçe-trainer José Mourinho
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 12:22

José Mourinho en Joep Schreuder gingen woensdagavond weer een opvallende woordenwisseling aan. De Portugees stelde op de persconferentie na Feyenoord - Fenerbahçe (2-1) dat hij Schreuder nog nooit gelukkig heeft gezien na een return tussen een van zijn ploegen en Feyenoord. Vervolgens verwelkomt hij de journalist van de NOS alvast in ‘de hel’, doelend op het stadion van Fenerbahçe.

Feyenoord wist woensdag door een late treffer van Anis Hadj Moussa met een doelpunt verschil te winnen van Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. Op de persconferentie vraagt Schreuder aan Mourinho of hij nog steeds verwacht dat het ‘fifty-fifty’ is, wat hij bevestigt. “Weet je dat ik nog nooit in dit stadion heb gewonnen?”, vraagt de Portugees vervolgens. “Maar ik win de returns”, voegt hij eraan toe, terwijl hij begint te lachen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben niet bijgelovig”, gaat Mourinho verder. “Als we vandaag hadden verloren en ze vandaag veel beter waren, zou ik zeggen dat we weinig kans hebben in de return.” Dat is volgens The Special One echter niet het geval. “In de eerste helft waren zij íéts beter, maar in de tweede helft waren wij véél beter. We hoeven niet met 3-0, 4-0 te winnen. Winnen met een doelpunt verschil betekent verlenging.” Mourinho benadrukt dat dit ‘niet makkelijk’ zal zijn en geeft ook aan dat hij niet wil zeggen dat zijn ploeg dit ‘honderd procent’ voor elkaar zal krijgen. “Voetbal is voetbal en ik heb respect voor Feyenoord, maar wij hebben het gevoel dat het kan.”

Mourinho heeft nog een reden waarom hij vertrouwen heeft in een goede afloop voor zijn ploeg. “Je bent altijd ongelukkig na afloop van de return”, zegt hij tegen Schreuder. “Maar we zijn wel goede vrienden, toch? Welkom in Istanbul, welkom in Kadiköy (het district waar Fenerbahçe speelt, red.), welkom in de hel”, besluit hij.

➡️ Meer over Feyenoord - Fenerbahçe

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie noemt één belangrijke reden waarom Timber zijn aanvoerdersband kwijt is

  • Gisteren, 23:48
  • Gisteren, 23:48
José Mourinho bij Feyenoord - Fenerbahçe

Mourinho doet iets heel ongebruikelijks na Feyenoord - Fenerbahçe

  • Gisteren, 23:37
  • Gisteren, 23:37
Feyenoord Fenerbahçe

Feyenoord-fan is na provocatie tegen Fenerbahçe plots groot nieuws in Turkije

  • Gisteren, 23:31
  • Gisteren, 23:31
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Interessante man vind ik die Mourinho. Zelfs als hij verliest blijft hij lekker zichzelf. Arrogant, ongrijpbaar op één of andere manier, autoritair. Die man staat boven alles en iedereen vind ie zelf, en daar gedraagt hij zich ook naar. Ik vind dat mooi. Ik lach ermee, maar ik geniet er ook van. Dit zijn mensen die het voetbal maar ook het leven leuk maken. Je krijgt er geen vat op maar je vindt het wel boeiend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Interessante man vind ik die Mourinho. Zelfs als hij verliest blijft hij lekker zichzelf. Arrogant, ongrijpbaar op één of andere manier, autoritair. Die man staat boven alles en iedereen vind ie zelf, en daar gedraagt hij zich ook naar. Ik vind dat mooi. Ik lach ermee, maar ik geniet er ook van. Dit zijn mensen die het voetbal maar ook het leven leuk maken. Je krijgt er geen vat op maar je vindt het wel boeiend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Fenerbahçe

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

José Mourinho

José Mourinho
Team: Fenerbahçe
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (26 jan. 1963)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel