Feyenoord wekt indruk: ‘Dat is de beste doping voor de return’

Feyenoord wist woensdag in extremis te winnen van Fenerbahçe (2-1). De ochtendkranten zagen de Rotterdammers sprankelen en voorzien dan ook een mooi seizoen voor Robin van Persie en zijn mannen.

Feyenoord begon woensdag goed aan de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. “Feyenoord greep Fenerbahçe in de openingsfase meteen overtuigend bij de keel, leidend tot een serie van kansen en penaltyclaims”, schrijft het Algemeen Dagblad. Na zo’n twintig minuten spelen leidde dat tot de 1-0, die op naam kwam van voormalig aanvoerder Quinten Timber. De keuze van Van Persie om de band aan nieuwkomer Sem Steijn te geven, noemt de krant ‘opmerkelijk’.

Dinsdag moeten de Rotterdammers de klus tegen Fenerbahçe klaren in Istanbul, als de return op het programma staat. Het goede spel uit de openingsfase van de wedstrijd is volgens De Telegraaf ‘de beste doping voor de return’. “Feyenoord was onder aanvoering van de nieuw benoemde captain Sem Steijn in dat eerste deel energiek, fris, aanvallend en daardoor bij vlagen een lust voor het oog.”

De Volkskrant verwacht veel van Feyenoord dit seizoen, door het ‘voor rust bruisende optreden’. “Feyenoord wacht vermoedelijk een mooi seizoen, met een selectie die kan sprankelen”, klinkt het. Toch plaatst de krant wel een kanttekening. “Het verval was na rust te groot in aanloop naar de volgende ronde.” Daarin zit voor Van Persie dus een punt om aan te werken.